Prins Henrik undersøgt på hospitalet

Prins Joachim og prinsesse Marie er lige nu i Danmark, efter deres fælles søn, prins Henrik, er blevet undersøgt på Rigshospitalet i Danmark.

Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse.

'Deres Kongelige Højheder Prins Joachim og Prinsesse Marie samt deres børn, Prins Henrik og Prinsesse Athena, kom i går til Danmark, hvor Prins Henrik blev undersøgt på Rigshospitalet for vejrtrækningsproblemer forbundet med astmatisk bronkitis', lyder det i meddelelsen.

Prins Henrik blev desuden undersøgt for coronavirus. Testen viste sig dog at være negativ.

'Under hensyntagen til Prins Henriks tilstand fandt forældrene det mest betryggende at søge behandling på Rigshospitalet, hvor man har fulgt Prinsen gennem flere år, lyder det videre i pressemeddelelsen.

Hele familien opholder sig nu på Amalienborg.

Prins Joachim og prinsesse Marie samt deres børn er lige nu bosat i Frankrig, mens prins Joachim tager en militæruddannelse. De har tidligere oplyst, at de ville blive i Frankrig på trods af udbredelsen af coronavirus, og at de følger de franske myndigheders anvisninger tæt.

Nu er de dog altså tilbage i Danmark igen.

Også kronprins Frederik, kronprinsesse Mary og deres fire børn er hjemme i Danmark. Foto: Mogens Flindt

Alle hjemme

Dermed er både prins Joachim, prinsesse Marie samt kronprins Frederik og kronprinsesse Mary og deres børn samlet i Danmark.

12. marts vendte kronprinsparret og deres børn hjem fra et længere ophold i Schweiz og afbrød dermed børnenes skoleophold før tid.

'Kronprinsparret finder det mest naturligt at vende hjem og stå sammen med danskerne i en tid, der kræver meget af alle, og hvor der ligger et fælles ansvar for at passe på hinanden,' lød det i den forbindelse i en pressemeddelelse fra kongehuset.

