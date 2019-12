Prinsesse Marie: - Det nytter ikke noget at brokke sig

I et stort interview med et fransk magasin fortæller Prinsesse Marie og Prins Joachim om livet i Frankrig, familien og ikke mindst det pres, som følger med et liv i offentlighedens søgelys

Det kan være svært at komme som udlænding til et fremmed land.

Når man oven i købet bliver en del af et kongehus, med alt hvad det indebærer, bliver udfordringen unægteligt større.

Men selvom den store opmærksomhed fra offentligheden kan være svær at vænne sig til, så nytter det ifølge prinsesse Marie ikke noget at brokke sig.

Det fortæller hun blandt andet i et stort interview, som hun og prins Joachim har givet til det franske magasin Paris Match.

Interviewet er lavet i deres lejlighed i Paris, som de bor i, mens Joachim færdiggør sine studier på det franske militærakademi.

Megan Markle

I interviewet bliver prinsessen spurgt til den situation som amerikansk-fødte Meghan Markle, der er gift med den engelske prins Harry, er havnet i.

Meghan Markle har flere gange luftet sin utilfredshed med opmærksomheden fra medier og offentligheden siden hun blev en del af det engelske kongehus, hvilket har medført stor debat på de britiske øer.

- Jeg sørger for kun at udsætte mig selv, når det er nødvendigt. Det nytter ikke noget at brokke sig, siger prinsesse Marie.

Hun fortæller desuden, at hun både har fået hjælp fra prins Joachim og prins Henrik i starten af hendes tid i Danmark, når det kom til at lære, hvordan man gebærder sig som prinsesse.

På spørgsmålet om, hvorvidt hendes lighed med kronprinsesse Mary har været problematisk for hende, svarer prinsessen;

- Vi er utvivlsomt meget ens. Og for at gøre det endnu sværere har vi fødselsdag samme måned med en dags mellemrum. Men så længe det arbejde, vi hver især udfører, er forskelligt og bliver anerkendt, så er alt godt for mig.

Thunberg

Prinseparrets to fælles børn, prinsesse Athena og prins Henrik, er flyttet med til den franske hovedstad. Her har de blandt andet stiftet bekendtskab med det franske skolesystem, hvilket ikke har været helt uproblematisk.

- At blive undervist otte timer om dagen på et andet sprog kan være udmattende. I Danmark er skoledagene kortere. Eftermiddagen er mere dedikeret til fysisk aktivitet og kreativitet. Men jeg aldrig hørt dem brokke sig. Deres resultater er virkelig gode. Og så snakker de fransk til mig hernede. Det er jeg selvfølgelig glad for, siger prinsessen.

Hun understreger dog, at børnene først og fremmest føler sig danske.

Hun fortæller også, at børnene savner deres venner i Danmark, men at de ofte kommunikerer med over nettet. De er dog påpasselige med brugen af sociale medier.

- De undgår sociale medier, fordi vores situation er delikat. De bruger primært deres tablets til at udforske verden, siger prinsessen.

I deres udforskning af nettet er børnene, ligesom så mange andre unge, også stødt på det svenske klima-fænomen Gretha Thunberg.

- Børnene motiverer os meget. Selvfølgelig kender de hende. De stiller interessante og dybsindige spørgsmål. Hun har vækket deres nysgerrighed, siger prinsesse Marie.

Hobby

Prins Joachim bliver i interviewet spurgt om, hvordan det går med prins Nikolai og prins Felix, som ikke er rejst med deres far til Paris.

- Nikolai kom og tilbragte 10 dage her i forbindelse med Modeugen. Han er model og går catwalk for Dior og Burberry. Men alt er helt klart i hans hoved. Han ved, at modelkarrieren først og fremmest er en hobby, og at det vigtigste er hans økonomistudier. Felix går stadig i skole, siger prins Joachim.

Han fortæller desuden, at det ikke er helt nemt at starte i skole som 50-årig, men at undervisningen i det franske er spændende.

- Jeg er meget beæret over at være her, fordi jeg er omgivet af eliten af de franske officerer, siger prins Joachim.