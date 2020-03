Qvortrup: Dronning, dronning, kom nu frem

Henrik Qvortrup mener, at dronningen burde stå frem som landsmoder nu, men kongehusekspert vurderer ikke, at hun kan

Den ’forkølede’ pressemeddelelse, som dronning Margrethe udsendte i forbindelse med aflysningen af sin 80 års fødselsdagsfejring, burde følges op af en tv-tale, hvor hun som en landsmoder taler til folket og maner til ro og sammenhold.

Det siger EB’s politiske kommentator Henrik Qvortrup, der som republikaner mener, at i netop denne kritiske corona-situation er der en mulighed for, at monarkiet kan vise sit værd.

Kongehusekspert Søren Jakobsen foreslår, at dronningen holder en tale til nationen på sin 80 års fødselsdag. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

Dronningens meddelelse om Corona Om den aktuelle krise udtrykker Dronningen: ”Danmark og verdenssamfundet står netop nu i en meget vanskelig situation. Vi har alle et særligt ansvar for at tage hensyn til hinanden og sammen bidrage til, at Danmark kommer godt igennem de meget store udfordringer, som landet står overfor. Jeg appellerer derfor til, at vi alle følger regeringens og myndighedernes anvisninger og passer på hinanden. Jeg vil gerne rette en dybtfølt tak til det danske sundhedspersonale og de myndigheder, institutioner, virksomheder og enkeltpersoner, som udviser stor handlekraft og omsorg for den danske befolkning, så vi sammen kan komme igennem denne vanskelige tid.”

– I min optik befinder vi os i den største krise i Danmark siden Anden Verdenskrig. Derfor mener jeg, at dronningen må træde frem og tale til sit folk. Nøjagtigt som kong Harald gjorde det i Norge efter Utøya-terroren. Vores statsminister Mette Frederiksen gør det godt, men alligevel mener jeg, at det er nu, vi har brug for den sammenhængskraft, som dronningen udgør. Det er i svære tider, hun skal træde frem, og hvis det ikke er nu, ved jeg ikke, hvornår det skulle være, mener Qvortrup, der tilføjer, at vores nuværende situation er uden sidestykke med hensyn til folks frihed, sundhed og økonomi. Derfor er en pressemeddelelse med få linjers almindeligheder ikke tilstrækkelig.

Ønsker aktivt monarki

– Vi har et monarki, og hvis det fortsat skal give mening, skal det tage aktiv del i samfundet. Det er ikke nok, at kronprinsparret rejser hjem og om et par dage lægger billeder op på Instagram, hvor de sidder derhjemme og aktiverer børnene ved at spille Ludo. Dronningen skal naturligvis ikke overstråle statsministeren eller optræde politisk, men nogle direkte menneskelige tilkendegivelser vil både kunne mane til sammenhold og trøst, siger Qvortrup.

Kronprinsparret er rejst tilbage til Danmark med børnene. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

Kongehusekspert Søren Jakobsen er ikke enig.

Godt nok kunne pressemeddelelsen, hvori majestæten aflyste sin fødselsdagsfejring, godt have været skrevet af dronningen selv og ikke en kommunikationsmedarbejder. Det kunne måske have gjort budskabet lidt mere varmt a la det, vi kender fra nytårstalerne. Og godt nok var kronprinsparret lidt sent ude med hjemkomsten, og deres meddelelse om, at de rejste hjem i ’solidaritet med befolkningen’ flagrede noget underligt, idet de kommer hjem til et job, de ikke kan udføre. Men derudover understreger Jakobsen, at det slet ikke ligger i dronningens rolle at optræde som landsmoder. Hun er statsoverhoved, og sammenligningen med Utøya er forkert – som at sammenligne pærer og æbler.

Tv-tale til fødselsdagen

– Lige nu har Mette Frederiksen jobbet som statsminister, og hun har taget rollen som landsmoder på en måde, der er forbilledlig. Derfor skal dronningen bare holde sig væk. Alle de beslutninger, som skal træffes i en situation som denne, er politiske, og derfor er dronningen helt uegnet til at gå ind i denne sammenhæng. Selvfølgelig er der ikke statsretsligt noget, der forhindrer hende i, at gentage på tv, hvad hun skrev i pressemedelelsen. Men det ville være en fejl.

Søren Jakobsen tilføjer, at dronningen i stedet kan vælge at holde en tv-tale i forbindelse med sin fødselsdag d. 16. april. Det kunne være en fin anledning til at tale til danskerne.

Kongehuset meddeler, at man ikke har yderligere kommentarer til dronningen udmelding via pressemeddelelsen forleden.