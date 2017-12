Royal forbrugsfest: Bruger en million om året på tøj

På et år har hertuginde Kate brugt omkring 997.000 kroner på nyt tøj

Det er ikke helt billigt at være en velklædt hertuginde. Det kan prins Williams smukke kone, hertuginde Kate af Cambridge, godt skrive under på.

Daily Mail har nemlig regnet sammen, og det viser sig, at den modebevidste Kate har købt nyt designertøj for omkring 997.000 danske kroner svarende til 119.000 engelske pund - bare i år.

Ifølge avisen har Kate, der er gift med prins William, vendt ryggen til mindre dyre mærker og har i stedet valgt at forny garderoben med mærker som Dolce & Gabbana samt mærket Preen.

Dyre mærker, hvor priserne altså let ryger i vejret.

2017 bliver Kates dyreste år ind til videre. Sidste år brugte hun ifølge avisen omkring 100.000 engelske pund, svarende til omkring 880.000 danske kroner. I år har hun smidt lidt mere end 100.000 kroner ekstra ind i tøjpuljen.

Ifølge Daily Mail har de kigget på det tøj, man ikke allerede har set hertuginden i og herefter fundet priserne.

Imellem de mange flotte, dyre sæt fremhæves især Kates sæt til sin søster Pippa Middeltons brylllup, der kostede 11.500 pund. Det svarer til omkring 97.000 danske kroner.

Kates kjole til Pippas bryllup. Foto: All over press

Et andet ekstravagant sæt er et fra Chanel, som hertuginden blev set i, da hun besøgte Paris. Det har kostet den nette sum af 13.000 engelske pund svarende til 109.000 danske kroner.

Med de priser kan man godt forstå, at tøjregningen er løbet op for den kommende dronning af England, der venter sit tredje barn til april.

Kates chaneldragt. Foto: All over press

Forargede med dyr kjole

Også den kommende svigerinde til hertuginden, Meghan Markle, vakte opsigt med en kjole til en halv million danske kroner, da forlovelsesbillederne af hende og prins Harry blev offentliggjort.

Her var briterne absolut ikke tilfredse med den mængde penge, den amerikanske skuespillerinde havde brugt på en kjole til billedet.

kjolevalget fik flere til tasterne på både Twitter og Facebook, hvor de kritiserede 'Suits'-stjernens påklædning.

- Hvis The Times har ret, og Meghan Markles kjole til photoshootet har kostet 56.000 pund, så er jeg forarget. Den royale familie har bestemt ikke forstået stemningen i landet, hvis de tror, at den form for ekstravangance er i orden, mens andre er sultne og hjemløse, skrev en britisk mand på Twitter.

Billederne er taget af Alexi Lubomirski på Frogmore House i Windsor. Kjolen, som Meghan Markle har på, har kostet 56.000 britiske pund. Foto: All Over Press

