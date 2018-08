Se billederne: Marie og Joachim på festival med børnene

Protektor for Tønder, prinsesse Marie, trak hele familien med på en vandretur over festivalpladsen

Aldrig har folk været så ekstatiske og så stille.

Der står journalister, fotografer, pressefolk, godtfolk og småfolk klar, da prinsesse Marie med mand og børn til følge graciøst går over græsset på festivalpladsen i Tønder.

Kameraerne klikker frejdigt, mens smilet hos de royale titter frem mellem bemærkninger. Nu står turen på Tønder i første omgang på leg og derefter musik.

Den unge prins Henrik og den endnu yngre prinsesse Athena skyder først til måls efter små, stablede tønder. Efter blandet succes går turen videre til stylterne, hvor prins Joachim hjælper til.

Den nøje tilrettelagte presseplan fortæller selskabet, at nu er det tid til at gå videre. Og videre skal de, for pressen venter på næste fotomulighed.

Omringet af borgmester, formand for Tønder Festival Fond, to pressedamer, to sikkerhedsfolk og en enkelt kongelig kontaktperson begiver de sig ned mod næste lokation.

Fire hurtige spørgsmål

Et uopmærksomt øjeblik efterlader prinsesse Maries højre flanke åben, og Ekstra Bladets journalist iler til hendes side med et spørgsmål.

- Undskyld mig, prinsesse Marie, Må jeg stille Dem et spørgsmål?

- Det ved jeg ikke, det kommer an på, hvad det er for et spørgsmål.

- Er De ked af, at De ikke får hørt Tami Neilson, som De ellers havde sagt, at De var glad for?

- Hvorfor skulle jeg ikke høre hende?

- Jeg troede kun, at De skulle ned og høre Vishtén, som der står på programmet?

- Nej, jeg skal også høre hende. Det håber jeg i hvert fald.

- Har De læst Thomas Treos anmeldelse af hende?

- Nej, det har jeg ikke.

Og det er måske meget godt, at prinsesse Marie ikke har læst Thomas Treos anmeldelse fra Tami Neilsons koncert på Tønder i går. Det kunne meget nemt have lagt en dæmper på glæden.

Prins Joachim fik også taget et billede - udover de flere tusind taget af pressefotagraferne. Billedet var af prins Joachim foran baren kaldet Farbar, og blev taget af prinsesse Marie. Det må siges at være en vaskeægte farjoke.

Hvis man ikke kan få nok af det royale, kan det altså være, man kan få et glimt af prinsessen til Tami Neilsons koncert i aften mellem klokken 18:45 og 20:00 i Telt 1 på Tønder Festival.