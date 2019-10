Slår fast: Det holder ikke for disse børn

Det er en klog beslutning og udtryk for rettidig omhu fra forældrenes side, at kronprinsparret har besluttet at sende deres børn på et kortere skoleophold i Schweiz næste år.

Sådan lyder det fra kongehusekspert Søren Jakobsen.

Frederik og Mary har hidtil valgt at lade deres børn gå i folkeskole i Gentofte.

Men folkeskolen kan efter Søren Jakobsens opfattelse ikke levere det, som fire børn af kongelig byrd har behov for at lære.

– Det, folkeskolen kan, holder i det lange løb ikke for disse børn, og slet ikke for Christian, der skal være tronfølger og forventes at få en international uddannelse. Jeg tror, det er godt for alle fire børn at lære et andet skolesystem at kende og at møde en anden verden, end de er vant til.

– At valget er faldet på en skole i Schweiz, virker meget fornuftigt. Det er et trygt og sikkert land. Og så er det en rigtig god idé at sende alle fire børn afsted.

- Da dronning Margrethe har besluttet, at det i fremtiden kun er prins Christian, der skal have apanage, skal hans tre yngre søskende også rustes til at finde et job i fremtiden, og i kraft af deres status vil det formentlig blive i udlandet.

- Derfor er det godt for dem at lære, at der findes en verden uden for Danmark. At få venner fra andre lande. Jeg tror, at deres fremtid, muligvis også på det private plan, ligger i udlandet.

– Kan man tale om, at skoleopholdet kan blive en slags networking?

– Det er i hvert fald noget, man kender fra andre kostskoler – som for eksempel Herlufsholm

