Smitten har ramt kongehuset: Det gør de nu

Prins Christian er blevet smittet med coronavirus på sin folkeskole. Det skriver Kongehuset i en pressemeddelelse mandag aften.

Det betyder, at ikronprinsfamilien er gået i isolation i Frederik VIII’s Palæ på Amalienborg.

Prins Christian testet positiv for corona

For kongehuseksperterne Lars Hovbakke og Søren Jakobsen vidner det om et moderne kongehus, som har kontakt med resten af befolkningen på godt og ondt.

Alle kan blive ramt

- Jeg vil sige, at det her viser, at det er alle dele af samfundet, som kan blive ramt af denne virus. Prins Christian er en ung fyr, som går i en almindelig folkeskole. På den måde er han jo i større risiko for at blive smittet, forklarer Lars Hovbakke til Ekstra Bladet.

- De er selvfølgelig opmærksomme på, at man skal være påpasselig omkring de ældre. Derfor vil man her være opmærksom på dronningen. Og det er ikke kun nu, de er opmærksomme på hende. Det er de generelt, for de følger jo ligesom alle andre de forholdsregler, der bliver meddelt, fortæller han.

Sundhedsministeren fortalte i sidste uge, at unge mellem 15 og 25 år udgør en fjerdedel af de smittede i hovedstadskommunerne.

De to kongehus eksperter er enige i, at det ikke er overraskende, at den kongelige familie ikke slap for at blive ramt af corona, men også at de sørger for at holde dronningen på afstand.

- Han er i ungdomsgruppen, så der er ikke så meget at sige andet end, at det store problem jo ikke er kronprinsfamilien, men dronningen. Hun er en ældre dame og ryger, så derfor må de jo holde igen med at besøge hinanden - også her i juletiden, forklarer Søren Jakobsen.

Ikke været i kontakt

- Som led i juleforberedelserne blev dronningen på Fredensborg og kronprinsfamilien er på Amalienborg. Derudover holder dronningen i år jul på Schackenborg i Sønderjylland med prins Joachims familie, så på den måde kan heldet være med dronningen, når hun jo er i risikogruppen, fortæller Søren Jakobsen.

I pressemeddelelsen lyder det, at Prins Christian ikke har været i kontakt med resten af familien:

'Ud over Kronprinsfamilien har Prins Christian ikke været i kontakt med øvrige medlemmer af den kongelige familie i den seneste tid.'