98-årige prins Philip indlagt

Den britiske prins Philip, hertug af Edinburgh, er fredag morgen blevet indlagt.

Det oplyser det britiske kongehus ifølge Reuters og en række britiske medier - heriblandt BBC.

- Hertugen af Edinburgh rejste i morges fra Norfolk til King Edward VII Hospital i London til observation og behandling af en allerede eksisterende sygdom, lyder det fra det britiske kongehus.

Kongehuset tilføjer, at det blot er for at være på den sikre side efter en anbefaling af prinsens læge.

Ifølge BBC forventes det, at 98-årige prins Philip skal tilbringe de næste par dage på hospitalet. Indlæggelsen var planlagt, og han blev ikke transporteret med ambulance.

Prins Philip blev gift med Elizabeth i 1947 og har været ved hendes side i hendes 66 år lange regeringstid. Han gik officielt på pension i 2017.