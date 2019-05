Ånd, engle og healing i København

Det vrimlede med kvinder – i alle aldre, da Norges prinsesse Märthe Louise og hendes nye ’mand’ shaman Durek Verrett holdt et tre timers foredrag på Holmen i København. Talent Garden Rainmaking stod der på døren, men ifølge de mange tilhørere er shaman Durek mere til healing end til regndans.

Prinsessen og shamanen havde forment pressen adgang, så der kunne ikke stilles spørgsmål til parret om deres spirituelle budskaber, og da der også var forbud imod fotos under seancen, vides det ikke, hvad gæsterne fik for deres billet til små 1000 kr.

Forkætret person

Nogle af de tililende tilhørere tilkendegav klart at have forventninger til mødet i form af inspiration, mens andre erklærede, at de absolut ingen forventninger havde – mest fordi de ikke vidste, hvad de kunne forvente. De var mødt frem alene fordi, de var nysgerrige på, hvad Shamanen og prinsessen ville sige, samt fordi de interesserer sig for den spirituelle verden.

Shaman Durek Verrett og prinsesse Märtha Louise. Foto: Privat

Shaman og prinsesse til Egeskov-bryllup Shaman Durek Verrett havde smidt de spraglede gevandter og var trukket i middagsantrækket, da han ledsagede sin kæreste prinsesse Märthe Louise til ’hemmeligt’ bryllup på Egeskov Slot lørdag. Greven af Egeskov, Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille, fandt det lørdag betimeligt at gøre en ærlig kone ud af sin kæreste, prinsesse Alexandra af Sayn-Wittgenstein-Berleburg, som er dronning Margrethes niece og prinsesse Benediktes datter. Og det hemmelige bryllup var da heller ikke mere hemmeligt end at det var lykkedes at samle 33 gæster – herunder den norske prinsesse og hendes omdiskuterede shamankæreste. Ekstra Bladet mødte parret søndag og spurgte til det celebre bryllup. Men hverken prinsessen eller shamanen talte over sig. Et forsigtigt: ’Det var hyggeligt’, var alt, hvad der kunne presses ud af de to. Selv om det for shaman Durek må have været lidt særligt at være omgivet af så mange adelige og kongelige på én gang. Man må dog lade shamanen, at han så forbløffende afslappet ud i det stive festpuds, som nok må sige at afvige en del fra ’shaman-uniformen’. Vis mere Luk

Shaman Durek er blevet en forkætret person i Norge, efter han kom for skade at erklære sig i stand til at helbrede kræft. Faktisk har han lænet sig op ad en anklage for kvaksalveri. Men nu har han trukket påstanden tilbage,. Alligevel er den norske presse ikke tryg ved shamanen og slet ikke i nærheden af deres prinsesse, som de i forvejen anser for at være lidt skrøbelig, fordi hun taler med engle.

Foto: Ole Steen

Anne Bichler er heilpraktiker i Tyskland og har hele sit liv vidst, at hun havde spirituelle evner og at hun ville få et liv med et naturligt forhold til ånder, spøgelser og engle.

– Billetprisen her er helt normal for denne type sammenkomster, og jeg er her vel mest for at tjekke, om shaman Durek og prinsessen har noget, som jeg får lyst til at gå dybere ind i og bruge i mit eget arbejde med healing, forklarer hun.

Anne Bichler kunne give mange eksempler på, hvad de spirituelle evner medfører, men nøjes med en enkelt og meget simpel historie:

- For 20 år siden vågnede jeg en lillejuleaftensdag og vidste, at en veninde, som jeg ikke havde talt med i ca. fem år, var deprimeret havde alvorlige problemer. Jeg ringede til hende og undskyldte, at jeg trængte mig på i julen, men at jeg havde fået en forudanelse om hende. Da hun senere samme dag kom på besøg, fortalte hun, at hun havde været ved at fylde badekarret for at begå selvmord, da jeg ringede, men at min opringning samt vores efterfølgende samtale havde drejet hende i en anden retning og vist hende, at hun ikke var alene.

Anne Bichlers forældre har aldrig forstået datterens åndelighed, men to af hendes tre børn er så at sige med på vognen.

Foto: Ole Steen

Journalist og blogger Bodil Fyhr fra Norge har interesseret sig for den spirituelle verden i små 30 år, og selv om hun synes, at hverdagen er fyldt med spirituelle oplevelser, så er de hverken store eller dramatiske.

– For mig er de lidt som at være topforelsket. Det er en gennemsyrende positiv følelse. Alle har en guddommelig gnist indeni, hvis vi bare giver os selv lov til at mærke efter. Det mente de tidlige kristne, gnostikerne, også. Det gælder bare om at aktivere det. Jeg har fulgt prinsessen i mange år, og jeg blogger på bodilfuhr.no om spirituelle emner. Derfor er jeg mødt op til dette foredrag i København, for at lytte og blive inspireret af det prinsessen og shaman Durek har at fortælle i et forum, hvor man ikke kalder shaman Durek kvaksalver eller andet.

Foto: Ole Steen

Mollye Maluna er i gang med sin vølvauddannelse. Det er en shamanistisk uddannelse, for i Norden har vi tradition for kvindelige shamaner. Af samme grund er hun interesseret i shaman Durek, for han er søn af en vølva.

– Min gave er, at jeg kan heale. Det har jeg kunnet hele mit liv. Jeg bruger krop, berøring, lyd og dans. I virkeligheden kan man vel kalde mig en danseshaman, smiler hun. For Maluna er shaman-gerningen et job, man kan leve af.

– Vi holder ceremonier, hvor folk kommer. Det har mange glæde af. Faktisk er vi mange, som kan se og mærke de spirituelle energier. Men naturligvis er der en del andre, som ikke er bevidst om disse energier, griner hun.

Foto: Ole Steen.

Blandt de svenske gæster ved seancen var Helena Lindgren, som afviser at besidde særlige spirituelle kræfter.

– Jeg har vel interesseret mig for det i 30 år, så jeg vil kalde mig vældigt interesseret. I det daglige oplever jeg stor energi ved det, den spirituelle verden giver mig, og jeg har mediteret så længe, jeg kan huske. Det giver mig så meget, og selv om jeg ikke ved, hvilke forventninger, jeg skal have til mødet med prinsessen og shaman Durek, så tænker jeg, at jeg måske får input, der kan bruges i min meditation.

Foto: Ole Steen.

Ayoe Ramati og Pernille Ørskov er kvinder, der har vendt det materielle hamsterhjul ryggen for at hellige sig den spirituelle verden.

- Jeg tror, at alle kan fornemme det spirituelle med mindre de stresser rund alt for mange timer i døgnet til at kunne mærke noget. Den åndelige verden anses for hokuspokus. Den har lavstatus. I denne verden er videnskaben gud. Men det ene behøver jo ikke at udelukke det andet. Jeg er stået af ræset og helliger mig mand og tre børn samtidig med, at jeg laver podcast ( ’Om lidt bliver der stille’) om spirituelle emner, siger Ayoe Ramati.

- I Kina og Indien lever videnskaben og åndligheden side og side. Brugen af healing, urter og spirituel levevis har eksisteret i tusind år. Vi anerkender det bare ikke her i Danmark. Jeg har fravalgt et hektisk liv som erhvervsadvokat, og selv om jeg stadig er jurist har jeg valgt at være det på måder, som er forenelige med mine spirituelle interesser. Det er vigtigt at lære at leve med hjertet forrest, siger Pernille Ørskov