Ari Behns far: - Det var mig, der fandt ham

Han var ikke alene, da han døde, fortæller den afdøde forfatters far i et nyt interview

Lige fra nyheden om Ari Behns bortgang nåede offentligheden i 1. juledag, har der været fuldstændig åbenhed om både hans psykiske tilstand og dødsårsagen.

Den 47-årige eksmand til norske prinsesse Märtha Louise valgte på tragiske vis at tage sit eget liv i julen 2019.

Nu fortæller hans efterladte forældre, Marianne Behn og Olav Bjørshol, flere detaljer fra deres søns alt for tidlige død.

– Ari var er en kendt person. Vi valgte at sige det, som det var for ikke at skabe spekulationer - og med håb om at kunne hjælpe andre, siger Marianne Behn til norske Se og Hør, der eksklusivt har interviewet Ari Behns forældre.

Det var forfatteren og kunstnerens hans egen far, der fandt ham død. Det fortæller Olav Bjørshol til Se og Hør.

- Det var mig, der fandt ham. I dag er jeg utroligt taknemmelig for, at jeg var hos ham, siger Olav Bjørshol til uge bladet.

Han fortæller også, at Ari Behn ikke døde ensom.

Det var meningen, at Behn skulle have fejret jul hos det norske kongepar sammen med sine tre døtre, Emma Tallulah, Leah Isadora og Maud Angelica, men det blev aflyst. Ari Behn følte sig for skidt tilpas til at deltage i den royale jul, og planen blev ændret til, at han skulle fejre højtiden hos sine egne forældre i Larkollen.

Også den plan røg i vasken. Ari Behn valgte at blive hjemme i Lommedalen, og derfor valgte hans far at besøge sin søn i stedet. Olav Bjørshol var hos Ari Behn både juleaften og 1. juledag.

- Ari var ikke alene, da han valgte af afslutte livet. Det virkede som om, Ari havde fundet en salgs ro den sidste dage, fortæller Olav Bjørshol.

Marianne Behn sendte få dage efter sin søns død en rørende hilsen til ham på Facebook:

'Min kære elskede Mikis'. Det var ikke mørket, der tog dig ... det var lyset, der kom dig i møde', skriver hun i opslaget, hvor hun også deler et billede af sig selv og Ari Behn.

Ari Behn blev 3. januar begravet fra domkriken i Oslo. Her holdt hans ældste datter, 16-årige Maude Angelica, en smuk og meget rørende tale for sin far.

– I dag skal jeg holde tale for dig, og jeg skælver nok også lidt på hænderne. Jeg skulle have givet dig denne tegning i julegave. Jeg arbejdede på den i mindst ti timer, og mens jeg tegnede, tænkte jeg på, hvor meget jeg elsker dig, og hvor spændt jeg var på at se din reaktion. Men jeg vil aldrig kunne se dit hyggelige smil og dine rare øjne igen, sagde hun blandt andet.

Selvom stemmen knækkede, og tårerne trængte sig på i en grad, så hun måtte have en trøstende hånd fra mor, talte Maud Angelica også åbent og indtrængende om de dæmoner, faderen kæmpede med.

Rørende afsked med Ari Behn: Elsker dig for altid, far

– Du har været psykisk syg i mange år, og det har været vanskeligt for os børn, sagde hun og kom med en opfordring til alle:

– Jeg vil sige til alle, som går gennem dette, at der altid findes en udvej, selvom det ikke føles sådan. Der er folk derude, som kan hjælpe. Du kan få hjælp. Jeg beder dig af hele mit hjerte, min sjæl og krop; bed om hjælp. Det er aldrig en skam. Det er en styrke, sagde hun, inden hun på egne og søstrenes vegne sluttede med ordene:

– Vi elsker dig, far. Du er en glitrende diamant.

Prinsesse Märtha Louise og Ari Behn var gift fra 2002 til 2016.

Märtha Louise bryder tavsheden: - Ingen kan erstatte dig, Ari