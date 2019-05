Belgisk domstol vil tvinge ekskonge til at afgive dna-prøve

Enten afleverer Deres Majestæt en dna-prøve, eller også betaler De 37.000 kroner for hver dag, De undlader det.

Så kort var beskeden til Belgiens tidligere konge, Albert II, da en domstol torsdag skulle tage stilling i en langvarig sag om faderskab.

Den er anlagt af den 50-årige kvinde Delphine Boel, der hævder, at faderen til hendes datter er den tidligere konge Albert II.

De 5000 euro eller godt 37.000 kroner skal ifølge en kilde i retten gå til Boel hver dag, indtil den tidligere konge afleverer en dna-prøve.

Se også: Prinsesse afslører kæreste: Drop kritikken

Albert abdicerede som konge for seks år siden og overlod posten til sin søn Philippe.

Ifølge torsdagens afgørelse skal han afgive sin dna-prøve i overværelse af en repræsentant fra justitsmyndighederne, skriver AFP.

Den 84-årige Albert har i mere end et årti måttet værge sig mod beskyldningerne om at være far til Boels datter.

Han har aldrig benægtet, at han skulle være far til datteren. Men han har nægtet at afgive en vævsprøve for at få sagen afgjort.