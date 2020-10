Berygtet prins er død - 38 år gammel

Prinz Azim, der er søn af sultanen i Brunei, er gået bort.

Det skriver flere medier, heriblandt BBC, der har fået dødsfaldet bekræftet af myndighederne i Brunei.

Prinsen afgik ifølge CNN ved døden lørdag og blev begravet samme dag, og landet har som konsekvens af prinsens død indført en syv dage lang sørgeperiode.

Dødsårsagen er endnu ikke blevet offentliggjort.

Berygtet i Hollywood

Prinz Azim var en berygtet prins, der blandt andet var kendt for at holde meget store og ekstravagante fester og mænge sig med de kendte i Hollywood. Heriblandt Pamela Anderson og Mariah Carey, som han ved flere lejligheder er fotograferet sammen med.

Til sine fester holdt han ikke igen med ekstravagancen og ifølge flere medier, heriblandt The Sun, har gæster til hans fester ved flere lejligheder blandt andet modtaget gaveposer til en værdi af over 150.000 kroner.

Prinsen blev kun 38 år. Foto: Shutterstock

Ved sin død var prins Azim en ganske velhavende mand og havde en formue på over 31 millioner danske kroner.

Azim har blandt andet gjort karriere i Hollywood ved at producere film som 'You're Not You', hvor skuespiller Hillary Swank var i front.