Billeder afslører royalt kæmpe-kiks: Glemte pinlig detalje

Prins Harry og Meghan Markle ankom sent onsdag aften til Tonga, hvor hertuginden bar en flot, rød kjole, der matcher værtslandets flag.

Hun havde bare glemt en lille detalje.

Billeder og video fra ankomsten viser, at et mærke fra tøjfirmaet Self-Portrait stadigvæk hang fra hendes kjole. Et royalt kiks, der ellers ikke ligner den altid tjekkede hertuginde.

Ifølge britiske Daily Mail, der har fundet en tydelig version af mærket, bærer det skriften: 'Tilbageleveringer vil kun blive accepteret, hvis dette mærke forbliver på'.

Desværre for Meghan blev forglemmelsen ikke opdaget med det samme. Mærket blev siddende i mindst fem minutter, mens hun blev introduceret til en fest i lufthavnen.

Den røde kjole koster 345 pund svarende til knap 3000 danske kroner.

Se den pinlige forglemmelse i videoen ovenfor.