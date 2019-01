Blev kørt ned af prins Philip: - Han har ikke engang sagt undskyld

97-årige prins Philip, der er hertug af Edinburgh, var torsdag involveret i en bilulykke, hvor han angiveligt overså sin vigepligt og ramte en bil med to kvindelige passagerer og en baby.

Nu står en af kvinderne, der var passager i bilen, frem.

I et interview med Mirror fortæller hun, at hun stadig er meget chokeret efter trafikulykken, som efterlod hende med et brækket håndled.

- Jeg er heldig at være i live, og han (prins Philip, red.) har ikke engang sagt undskyld. Det har været sådan en traumatisk og smertefuld tid, og jeg havde forventet mere af den royale familie, siger hun til Mirror.

Prince Philip crash victim reveals what really happened - and he hasn't said sorryhttps://t.co/vPTeBYDgMh pic.twitter.com/WowHIzAsKp — Sunday Mirror (@TheSundayMirror) 19. januar 2019

Til mediet fortæller Emma Fairweather desuden, at hun havde håbet, at det britiske kongehus havde reageret anderledes på episoden.

- Det ville betyde meget for mig, hvis prins Philip sagde undskyld. Men jeg har ingen anelse om, om han overhovedet er ked af det.

- Men hvad ville det kræve af ham at sende mig et kort eller en buket blomster?, spørger Emma Fairweather.

Har intet hørt

Ifølge Emma Fairweather har hun været i kontakt med politiet efter ulykken, men hun har intet hørt fra det britiske kongehus.

- Jeg blev rådet til ikke at tale med nogen, og jeg fik at vide, at jeg kunne forvente et opkald fra kongehuset i går. Jeg ved, at dronningen har travlt, men jeg havde egentlig regnet med, at hun ville ringe til mig. I stedet blev jeg ringet op af en politibetjent, fortæller hun.

I interviewet fortæller den britiske kvinde, at ulykken var kulminationen på et rigtig skidt år for hende. I 2018 mistede hun nemlig sit job, og senere blev hun skilt fra sin mand.

- Jeg havde for sjov skrevet til min mor, at nu var der gået en uge, og at der stadig ikke var sket noget dårligt endnu, siger Emma Fairweather, der så umiddelbart efter var involveret i ulykken.

Mange er skeptiske over, at prins Philip stadig kører i bil trods hans alder. Foto: AP

Selve episoden husker Emma Fairweather tydeligt.

Hun erindrer, at prins Philips Land Rover holdt parkeret i en indkørsel på den strækning, hun og veninden kørte på. Emma Fairweather sad på passagersædet i bilen, og de begyndte at passere Land Roveren i den tro, at bilen ville holde tilbage. Men de tog fejl.

- Hastighedsgrænsen var 100 km/t, og jeg tror ikke, at min veninde kørte mere end 80. Jeg blev ved med at tænke, at han ville stoppe med at køre ud, men det gjorde han ikke. Alt skiftede til slowmotion, og selv om min veninde bremsede, ramte vi ham. Jeg var fuldstændig i chok, husker hun.

- Det tog kun sekunder, men det føltes som et halvt liv. Jeg havde ingen idé om, at det var prins Philip på det tidspunkt. Det eneste, jeg kunne tænke på, var babyen. Det var slet ikke gået op for mig, at det var min side af bilen, der var hårdest ramt.

Ingen alvorlig skade

Prinsen slap uskadt fra uheldet, men var rystet efter episoden.

Emma Fairweathers veninde slap med rifter på knæet, mens hun selv brækkede sit håndled. Babyen kom ikke noget til.

- Uheldet vil blive undersøgt, som det er standardprocedure, lød det torsdag fra politiet i Norfolk i en erklæring.

Sagen har fået meget spalteplads i britiske medier og har ført til en ophedet debat i Storbritannien om, hvorvidt og hvornår ældre mennesker bør fratages kørekortet.

Philip trak sig tilbage fra offentligheden i 2017, men han er fra tid til anden ved dronningens side ved officielle begivenheder.