Briter raser over Harry og Meghans baby-nyhed

Mandag formiddag kom det frem, at den britiske prins Harry og hans hustru, hertuginde Meghan, venter deres første barn.

'Deres kongelige højheder er taknemmelige for al den støtte, de har modtaget fra folk over hele verden, siden de blev gift i maj. Parret er glade for at kunne dele denne glædelige nyhed med offentligheden', skrev Kensington Palace på Twitter.

Men midt i jubelråbene fra de kongetro briter var der en gruppe mennesker, der var alt andet end begejstrede for, at Harry og Meghan havde valgt lige netop 15. oktober til at annoncere deres glædelige nyhed.

Det skyldes, at 15. oktober er International Pregnancy And Infant Loss Remembrance Day (Mindedag for tab af graviditet og spædbørn, red.).

Samtidig er 9. til 15. oktober ifølge Daily Mail Baby Loss Awareness Week, der markerer de børn, der dør allerede under graviditeten eller kort efter fødslen.

Allerede i 1988 udråbte den daværende amerikanske præsident Ronald Reagan oktober til at være Pregnancy and Infant Loss Awareness Month. Selve dagen 15. oktober stammer fra 2002.

Really @RoyalFamily Lovely news for Harry and Meghan - I wish them all the best. But did you really have to announce it today on #BabyLossAwarenessweek ? #oneinfour Could you not have waited till tomorrow? A little consideration goes a long way @MiscarriageA — Lucy Ransley (@LVRANSLEY) October 15, 2018

'Dejlige nyheder for Harry og Meghan - jeg ønsker dem alt godt. Men blev I virkelig nødt til at annoncere det på #BabyAwarenessweek ? Kunne I ikke have ventet til i morgen? Man kommer langt med en smule betænksomhed' skriver Lucy Ransley.

Mange andre er enige med hende som eksempelvis Twitter-brugeren Sumsum.

Wasn’t a great time for Meghan and Harry to announce their pregnancy when it’s #BabyLossAwarenessWeek Congrats to them either way — Sumsum (@sumsumair153) October 15, 2018

'Det var ikke et godt tidspunkt for Meghan og Harry at annoncere deres graviditet, når det er #BabyLossAwarenessWeek Tillykke til dem alligevel' lyder det.

So Prince Harry and meghan announce their pregnancy on #babylossawarenessweek lovely news but making me feel so sad as a Angel mummy and it's going to be all over the news — stacie forster (@StacieCalla) October 15, 2018

'Så prins Harry og Meghan annoncerer deres graviditet under #babyawarenessweek Dejlige nyheder, men får mig til at føle mig så ked af det som 'engle-mor', og det kommer til at være over alt i nyhederne', lyder det fra Stacie Forster.

37-årige Meghan, som de fleste stadig kender som Meghan Markle fra tv-serien 'Suits', og hendes tre år yngre mand er netop nu på officiel rejse til Australien og annoncerede den glædelige nyhed kort efter, de var landet.

At nyheden om den kongelige familieforøgelse netop kommer nu, skyldes formentligt, at parret ikke ønskede at stjæle rampelyset fra Harrys kusine prinsesse Eugenie, der blev gift med Jack Brooksbank i lørdags.

Mange bed dog mærke i, at Meghan bar uvant løst tøj til brylluppet.

Harry og Meghan hilser på dronning Elizabeth til prinsesse Eugenies bryllup 12. oktober. Her bar Meghan en meget løs frakke. Foto: AFP

Harry og Meghans egen bryllupsdag var 19. maj, hvilket tyder på, at det forelskede par har haft travlt på de kongelige lagener. Efter alt at dømme er den lille ny blevet til omkring to måneder efter forældrenes 'I will'.

