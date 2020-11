Chok i tv-show: Pludselig var han der

Seerne af 'Strictly Come Dancing' - den britiske udgave af 'Vild med dans' - spærrede øjnene op en ekstra gang under lørdagens udgave af danseprogrammet.

Midt under programmet dukkede prins Harry nemlig op via et videolink.

Det skriver Hello! Magazine.

Det gjorde han for at støtte sin gode ven, den britiske tv-personlighed og krigsveteran JJ Chalmers, der i programmet danser sammen med Amy Dowden.

Her benyttede prins Harry anledningen til at sende søde ord i retning af sin ven.

- Lækker tan, JJ. Hej Amy, det er virkelig dejligt at se dig, lød det fra prins Harry fra skærmen, mens han fortsatte:

- Da jeg først mødte JJ, var han en skygge af sig selv, men at se ham lyse op ved Invictus, var starten på et fantastisk eventyr. Jeg er meget stolt. Du er ikke en danser, hvilket beviser, at man kan gøre alt det, som man går efter, hvilket er fantastisk, lød det fra prins Harry.

De rørende ord gik lige i hjertet på JJ, der gang på gang har fået rosende ord og høje point fra dommerne i programmet.

- Hvis prins Harry ikke havde lavet Invictus Games, ville jeg ikke have haft det afgørende øjeblik, som forandrede mit liv for altid, lød det fra JJ fra scenen.

Tidligere har JJ fortalt Hello! Magazine, at han viste sine dansefærdigheder frem til prins Harry og Meghan Markles bryllup i 2018.

- Jeg husker, at jeg dansede til Harry og Meghans bryllup. Det var på en måde en slags reunion, for der var flere af mine og Harrys fælles venner, der var der, lød det i den forbindelse fra JJ.

- Jeg har været til Invictus-arrangementer med Harry, hvor der har været musik, men jeg kan ikke huske, at jeg har set ham danse. Men der er en ting, der er sikkert, og det er, at jeg er en bedre danser end Harry nu, sagde han med et grin.

JJ og prins Harry blev gode venner igennem JJ's engagement i Invictus Games, som er et sportsstævne for krigsveteraner, som prins Harry har stiftet.

- Jeg har hørt fra Harry, og jeg ved, at han er meget stolt af, at jeg har taget det ærlige hjerte fra Invictus ud til det største publikum på Strictly, har JJ tidligere fortalt i interviewet.

Prins Harry og Meghan Markle har i dag frasagt sig deres royale pligter og i dag bor de i Los Angeles. Foto: Ritzau Scanpix

JJ har ligesom prins Harry været i militæret. Her blev han alvorligt såret i en eksplosion i Afghanistan.

I 2014 deltog han i Invictus Games i Trike Cycling og vandt flere medaljer.

