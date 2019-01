Chokeret prins efter bilulykke: Solen blændede mig

'Solen blændede mig'.

Det var den eneste umiddelbare forklaring, 97-årige prins Philip, hertug af Edinburgh, kunne give politifolk, efter at han torsdag aften i det sydøstlige Storbritannien bragede sin Land Rover ind i en personbil med to kvinder og et 10 måneder gammelt spædbarn i et T-kryds.

Prins Philip stiger ud af sin Land Rover firehjulstrækker i en noget mindre dramatisk situation. Foto: Ritzau Scanpix

Prinsen sad selv bag rattet, mens hans Land Rover Freelander II efter kollisionen på hovedvej A149 nær kongehusets gods Sandringham Estate i Norfolk rullede rundt i det tæt trafikerede vejkryds.

Buckingham Palace oplyser i en pressemeddelelse, at dronning Elizabeths mand slap med en forskrækkelse. I de næste par døgn vil han dog ifølge The Telegraph, Daily Mail og BBC være under tæt læge-overvågning.

Dronning Elisabeth er angiveligt ved prinsens side, mens han kommer sig.

Knæskade og brækket arm

Billeder af ulykkesstedet og de to bilvrag fortæller i sig selv en historie om en voldsom og dramatisk ulykke, som udløste en større udrykning med to ambulancer og fire patruljevogne .

Prins Philip og dronning Elisabeth på vej til Guards Polo Club i England i 2017. Foto: Ritzau Scanpix

Heldigvis var personskaderne relativt begrænsede.

Den ramte Kia-personbils kvindelige fører og passager pådrog sig henholdsvis en brækket arm og en knæskade. Barnet på bagsædet kom tilsyneladende ikke til skade.

Op igennem bilens soltag

Roy Warne, en 75-årig pensioneret advokat, var ifølge Daily Mail en af de første øjenvidner, der skred til handling.

Han hjalp angiveligt den 'meget chokerede' prins op igennem soltaget på kongehusets Land Rover Freelander II. I den situation skal prinsen have råbt: 'Mine ben. Hvor skal jeg gøre af mine ben?'

Prins Philip har sin høje alder til trods stadigvæk haft mod på at sidde bag rattet i sin Land Rover Freelander II. Det kan være det ændrer sig nu. Foto: Hannah McKay/AP

Norfolk Police har bekræftet, at de to bilers førere efter ulykken rutinemæssigt blev bedt om at gennemføre en alkoholtest. I begge tilfælde var resultaterne negative.

Den alvorlige trafikulykke torsdag aften skete få kilometer en vejstrækning, hvor prins Philip for 23 år siden var involveret i en anden ulykke med sin Mercedes. En anden bilist blev kvæstet i den forbindelse.

Hertugen af Edinburgh trak sig tilbage fra sine offentlige pligter i august 2017.