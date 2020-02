Dansker modtager stor hæder fra dronning Elizabeth

Februar har været noget helt særligt for Erik Østergaard. Den administrerende direktør hos Dansk Transport og Logistik (DTL) blev i sidste uge hædret at den britiske dronning Elizabeth.

Her modtog han titlen Honorary Officer of the Most Excellent Order of the British Empire (OBE), som kun få personer udenfor Storbritannien og Commonwealth før ham har modtaget. Det oplyser DTL i en pressemeddelelse.

Derfor er det naturligvis en meget glad Erik Østergaard, som Ekstra Bladet fanger over telefonen. Han fortæller, hvordan han reagerede, da han fik overbragt nyheden.

- Jeg blev selvfølgelig meget glad og beæret over, at jeg i det hele taget var kommet i betragtning, siger han.

- Så vidt jeg er orienteret, så er det en, der ikke er uddelt til ret mange udlændinge, og derfor er det selvfølgelig en stor hæder at få en tillidserklæring som den fra den engelske dronning, fortæller Erik Østergaard.

DTL-direktør Erik Østergaard (tv.) får overrakt hæderen af den britiske ambassadør, Dominic Schroeder. Foto: Søren Brissing

Privat ceremoni

Den store hæder blev overrakt af den britiske ambassadør i Danmark, Dominic Schroeder, ved en privat ceremoni i ambassadørens residens. Erik Østergaard havde sine børn og sin hustru med til ceremonien

Til ceremonien udtalte Dominic Schroeder ifølge pressemeddelelsen blandt andet: 'I Hendes Majestæt Dronning Elizabeth II’s navn overrækker jeg Dem hermed ordenstegnet som symbol på Storbritanniens anerkendelse af den store indsats, De har gjort for shipping- og transportsektoren'.

Og Erik Østergaard har ikke fået en mere specifik begrundelse for, hvorfor han har modtaget hæderen.

- Det ved man ikke, og det interessante i den sammenhæng er, at jeg ikke ved, hvem der har indstillet mig. Der er heller ikke en mere specifik begrundelse, end den der er givet her, siger han og fortsætter:

- Men det er klart, at jeg igennem det meste af min karriere har arbejdet med shipping og i de sidste 15 år også rigtig meget med landtransport. I de senere år har jeg selvfølgelig også arbejdet meget med hele problemstillingen omkring Storbritanniens udtrædelse af EU, og hvilke konsekvenser det får for transporten og den fremadrettede samhandel.

Vild måned

Den britiske hæder er ikke den eneste, som Erik Østergaard, der også er indehaver af Dannebrogsordenens Ridderkors af 1. grad, har modtaget i 2020.

- Den kom ikke engang en måned efter, at jeg fik en tilsvarende æresbevisning fra Østrig, hvor jeg fik den østrigske forstjenestesorden. Så jeg må have gjort noget rigtigt, siger han.

29. januar i år modtog Erik Østergaard nemlig Østrigs fortjenstorden i guld (Das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich).

Han har dog ingen forventninger om, at den slags hædersbevisninger skal til at være hverdag for ham.

- Jeg har ingen forventninger, og jeg tror ikke, jeg skal indstille mig på, at det bliver normen for februar eller andre måneder, griner han.