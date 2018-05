De er her næsten alle sammen: Tv-dronningen, eks'en, bagdelen...

Den engelske skuespiller Idris Elba med sin hustru. Bagved ses talkshow-vært og tv-dronning Oprah Winfrey. Foto: AP

Sangeren James Blunt med Sofia Wellesley. Foto: AP

Pippa Middleton, der er hertuginde Kates søster, ankommer med sin mand, James Matthews. Pippa menes at være fire måneder henne med parret første barn. Hun blev verdenskendt, da hun var brudepige for Kate i 2011 og imponerede i sin smukke kjole. Her blev hun kendt som 'the bum'. Foto: AP

Carol og Michael Middleton, hertuginde Kates forældre. Foto: AP

George og Amal Clooney. Foto: AP

Den afdøde prinsesse Dianas bror, Charles Spencer, med sin hustru. Foto: AP

Victoria og David Beckham på vej til vielsen. Der har været rygter om, at Spice Girls giver et nummer til festen i aften. Foto: AP

Oprah Winfrey. Foto: AP

Lidt akavet? To af Harrys ekskærester er med - her er det Cressida Bonas i midten. Foto: AP

Camilla Parker Bowles søn, Tom, er også blevet inviteret. Foto: AP

De kendte står og snakker sammen inden ceremonien. David Beckham sammen med Elton John og kone Victoria Beckham. Foto: AP

Sangerinden Joss Stone (th) var også inviteret til brylluppet. Foto: AP

Tennisstjernen Serena Williams var også inviteret med manden Alexis Ohanian. De to er for nyligt blevet forældre til deres første barn. Foto: AP

Talkshowsværten James Corden med sin kone Julia Carey var også inviteret med. James Corden er også fra England. Foto: AP

Den kendte polospiller Nacho Figueras var også tilstede med sin kone Delfina Blaquier. Foto: AP

Den tidligere britiske premiereminister John Major var også til stede med sin kone Norma. Foto: AP

Sarah Ferguson var også inviteret med. Foto: AP

En af Megan Markle tidligere kollegaer fra tv-serien suits Gabriel Macht ankom med konen Jacinda Barett. Foto: AP

Prinsesse Beatrice var naturligvis også inviteret til brylluppet. Foto: AP

Prinsesse Eugenie, som er en af prinsernes kusiner, ankom også til brylluppet. Foto: AP

Prinsesse Anne var også en af de helt naturlige gæster ved ceremonien. Foto: AP

Prins Edward med sin kone Sophie komtesse af Wessex med deres fælles søn James. Foto: AP

Prins Michael af Kent med sin kone. Foto: AP

Meghan Markle med sin mor Doria Ragland på vej til kirken. Foto: AP

Doria Ragland og Meghan Markle er meget tætte, og hun har fået en speciel plads i det royale bryllup. Foto: AP

Meghan Markle har selv lagt sin makeup til brylluppet. Kjolen er designet af Clare Waight Keller fra modehuset Givenchy. Foto: AP

Dronningen ankommer med sin mand prins Phillip, som heldigvis nåede at blive frisk fra sin hofteoperation. Foto: AP

Prins Harry var i strålende humør mens han slentrede mod kirken med sin bror prins William. Foto: AP

De to prinser tog sig tid til at vinke til de fremmødte englændere ved kirken. Foto: AP

Doria Ragland ankom før sin datter til ceremonien og fik hilst, inden hun blev eskorteret til sin plads. Foto: AP

Der var et flot fremmøde ved brylluppet. Mange briter har sovet ved stedet en dag i forvejen for at få de gode pladser. Foto: AP

Meghan Markle ankommer med sit lange slør og flere brudesvende og blomsterpiger. Foto: AP

Meghan Markle i sin flotte kjole designet af Clare Waight Keller fra modehuset Givenchy. Foto: AP

Det er to australske tvillingedrenge, som er sønner af parrets venner, der bærer sløret for Meghan Markle. Foto: AP

Prins Harry med sin forlover og storebror prins William i kirken. Foto: AP

Fra venstre prins Andrew, prinsesse Beatrice, prinsesse Eugenie og hendes forlovede Jack Brooksbank. Foto: AP

Prinsesserne sammen med prinsesse Eugenies forlovede. Foto: AP

Prins Andrew var også på en af de tætteste pladser. Foto: AP

Prins Charles med sin kone Camilla inden han følger Meghan Markle op. Foto: AP

Meghan Markles mor alene på rækken i kirken, hun var også rørt under ceremonien. Foto: Ritzau Scanpix

Fra venstre: George Clooney, Amal Clooney, Silver Tree, Abraham Levy, Celine Khavarani, Makus Anderson, Janina Gavankar og Jill Smoller. Foto: AP

Prins Harry og prins William inden Meghan træder ind i kirken. Foto: AP

Meghan Markle og prins Harry inden de siger deres endelige løfter til hinanden. Foto: AP