Deler stor royal nyhed: 'Vi er meget glade'

Der er stor grund til at glæde sig til 2021, hvis man er medlem af det engelske kongehus.

Prinsesse Eugenie har nemlig netop annonceret, at hun venter sit første barn med hendes ægtemand, Jack Brooksbank.

Det skriver den royale familie på Instagram.

'Hendes kongelige højhed Prinsesse Eugenie og hr. Jack Brooksbank er glade for at meddele, at de venter barn i det tidlige 2021. Hertug og hertuginden af York, hr. og fru. George Brooksbank, dronningen og hertugen af Edinburg er glade for nyheden', lyder det.

Parret blev gift i 2018.

Det bliver det første barnebarn for prins Andrews og hertuginden af York. Deres ældste datter prinsesse Beatrice blev gift i juli med Edoardo Mapelli Mozzi ved en privat ceremoni.

På prinsessen egen Instagram har parret også delt de gode nyheder.

'Jack og jeg er meget spændte på det tidlige 2021', lyder det i opslaget.