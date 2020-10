Den norske konge skal opereres i hjertet

Den norske kong Harald, der i øjeblikket er sygemeldt, skal fredag gennemgå en hjerteklap-operation, hvor han skal have udskiftet den ene hjerteklap.

Derfor bliver han torsdag indlagt på Rigshospitalet i Oslo.

Det oplyser det norske kongehus på deres hjemmeside.

Kong Harald sygemeldt på ubestemt tid

Udmeldingen kommer, efter kong Harald i slutningen af september blev indlagt på hospitalet, fordi han havde åndedrætsbesvær. Her blev han blandt andet testet for coronavirus, men det stod hurtigt klart, at han ikke var smittet med den frygtede sygdom.

Siden da er kongen blevet udskrevet, men har fortsat været i udredning, mens han har været sygemeldt på ubestemt tid og dermed ikke har varetaget sine officielle pligter.

I forbindelse med udredningen er lægerne kommet frem til, at der er et problem med kongens ene hjerteklap, og at det kræver en operation.

Kong Harald ses her med en række medlemmer af den royale familie. Heriblandt hans kone, dronning Sonja, og deres søn, kronprins Haakon. Foto: Lise Åserud/Ritzau Scanpix

Problemer med helbred

Det er ikke første gang, kong Harald har problemer med sit helbred.

Senest var han indlagt i januar med svimmelhed. Her blev han udskrevet efter en uge, men var sygemeldt i en længere periode, hvor kronprins Haakon varetog hans pligter som regent midlertidigt.

I december blev kong Harald ligeledes sygemeldt på grund af en virus og måtte trække sig fra sine pligter i en periode.

Harald 5. har været konge af Norge siden 1991. Han er søn af kong Olav 5. og kronprinsesse Märtha og blev født i Skaugum nær Oslo.

Norges konge indlagt

Han er den første norske konge, som er født i landet siden kong Olav 4. i 1370.

Kong Harald har siden 1968 været gift med dronning Sonja af Norge. Sammen har de to børn: kronprins Haakon Magnus af Norge og Märtha Louise af Norge.