Den skaldede prins: Bare han ikke har det som Samson

Man må ikke håbe, at den britiske prins William har det som Samson fra Biblen, der mistede sin styrke, da han mistede håret.

Den britiske konge en gang ud i fremtiden, Hertugen af Cambridge, behøver heller ikke at få hår i suppen til middag - i hvert fald ikke sit eget.

Der er nemlig ikke meget tilbage af det.

Han er faktisk så pilskaldet, som man kan være - uden helt at være det.

Det nye hår-løse look viste han frem, da han deltog i et arrangement, der skal hjælpe krigs-veteraner til at komme tilbage til det civile liv via jobs i det sociale system.

Prinsen mødte veteraner på børnehospitalet Evelina og udtrykte stolthed om programmet, som 'fra en lille ide har været i stand til at gøre en forskel i manges liv'.

