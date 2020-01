Den største avis: I er IKKE velkomne her!

'Harry og Meghan, og hvorfor medlemmer af den royale familie ikke kan bo i Canada.'

Sådan lyder overskriften på en leder i Canadas største avis, The Globe And Mail. I det gigantiske land nord for USA er dronning Elizabeth II formelt set også statsoverhoved, og det er bestemt ikke, fordi canadierne ikke kan lide deres monarki.

De skal bare ikke bo i Canada.

'Det canadiske monarki er virtuelt. Det hverken hersker eller er bosiddende. De regerer fra afstand. Tæt på vores hjerter, langt fra vores pejse. I er velkomne til at komme på besøg, men så længe I er 'senior royals', kan Canada ikke give jer lov til at blive', skriver avisen.

Samtidig understreger de, at det ikke handler om at bryde med tronen, men derimod om at bevare Canadas unikke og succesfulde monarki.

'Hvis de bare er private borgere, gode, gamle Harry og Meghan fra Sussex, så er de velkomne. Men Canadas unikke monarki og sarte, men alligevel vigtige plads i systemet betyder, at vi ikke kan have den sjette i kongerækken boende. Det er en uskreven regel i forfatningen,' skriver de.

Selvom prins Harry og hertuginde Meghan er trådt et skridt tilbage, er de stadig en del af det britiske kongehus.

8. januar sendte prins Harry og hertuginde Meghan chokbølger igennem Storbritannien og resten af verden, da de meddelte, at de trådte tilbage som seniormedlemmer af det britiske kongehus.

Men fem dage senere kunne de melde ud, at efter et højspændt møde på Sandringham House var dronning Elizabeth, prins Charles, og hans to sønner William og Harry nået frem til en beslutning.

Selvom det er mod hendes vilje, accepterer dronning Elizabeth, at hendes barnebarn Harry og hans kone, Meghan, trækker sig tilbage som 'fremtrædende' medlemmer af det britiske kongehus.

'I dag havde min familie en meget konstruktiv diskussion vedrørende mit barnebarn og hans families fremtid. Min familie og jeg støtter meget op omkring Harry og Meghans beslutning om at skabe et nyt liv som ung familie. Selvom vi ville have foretrukket, at de var blevet som fuldtidsmedlemmer af kongefamilien, respekterer og forstår vi deres ønske om at leve et mere uafhængigt liv som familie, samtidig med at de forbliver værdsatte medlemmer af min familie.'

'Harry og Meghan har gjort det klart, at de ikke ønsker at være afhængige af offentlige midler i deres nye liv. Det er derfor blevet besluttet, at der vil være en overgangsperiode, hvor the Sussexes vil tilbringe tid i Canada og Storbritannien.'

'Dette er komplekse spørgsmål, som min familie skal løse, og der er mere arbejde, der endnu skal gøres, men jeg har bedt om, at de endelige beslutninger skal nås i de kommende dage.'