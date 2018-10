Det britiske kongehus i pinlig bryllups-brøler

Den britiske prinsesse Eugenie er i dag blevet gift ved et stort og fornemt bryllup i St. George's Chapel ved Windsor Castle.

Der manglede intet ved dagens royale bryllup. Foto: AP

Smuk så den 28-årige datter af prins Charles bror, Andrew, og den berømte og berygtede Sarah Ferguson ud, da hun ankom til vielsen. Men det er langt fra alt, der er gået helt efter den royale drejebog for sådan en dag.

Wauw! Foto: AP

Da brudebørnene ved middagstid ankom til kirken, fløj kjolen op på pigen, der skulle holde samling på tropperne. Det betød, at der fra frit udsyn til hendes sorte trusse.

Både prins George og prinsesse Charlotte var blandt brudebørnene. Også Robbie Williams datter Theodora var med i flokken. Foto: AP

Den stride vind gjorde det svært for de celebre damer at holde på både hat og briller, og flere måtte sende deres mænd ud på løbeture efter den flyvske hovedbeklædning.

Fang den! Foto: AP

Ud over den kongelige familie deltog superstjerner som Kate Moss, Demi Moore og Naomi Campbell i vielsen.

Demi Moore holdt godt fast på sin fine hovedbeklædning. Foto: AP

Det britiske kongehus selv stod for en af dagens helt store brølere. På Twitter kom de ved en fejl til at kalde gommen for 'Mr. Jacksbrook'. Lidt af en bryllups-bommert taget i betragtning af, at prinsesse Eugenie mand hedder Jack Brooksbank.

Ups!

Ifølge flere engelske medier gik der omkring 40 minutter, før fejlen blev opdaget. På det tidspunkt var tweetet selvfølgelig blevet affotograferet og gemt.

Især Jack Brooksbank havde bøvl med at få sin ring på. Foto: AP

Ringene drillede også. Til gengæld spillede alt, da parret forlod kirken i en supercool James Bond-bil.