Det norske kongepar i coronakarantæne

Det norske kongepar er i karantæne. Det skriver NRK torsdag eftermiddag.

Årsagen til karantænen er, at kong Harald og dronning Sonja i starten af marts var på statsbesøg i Jordan, skriver det norske medie.

Også flere norske ministre er i øjeblikket i karantæne. Udenrigsminister Ine Marie Eriksen Søreide og industriminister Iselin Nybø var ifølge NRK også begge på statsbesøg i landet i starten af marts.

Tidligere torsdag meldte det norske kongehus ud, at man havde valgt at aflyse alle arrangementer til og med påske.

'Vores land står over for en alvorlig situation, som rammer både den enkelte og hele samfundet. Det er afgørende, at vi alle tager del i den nationale indsats for at undgå at udsætte os selv og andre for smitte,' sagde kong Harald i en pressemeddelelse og fortsatte:

'Vi må alle bidrage til at forhindre spredning af virussen, og jeg vil særligt takke sundhedspersonale i hele landet, som i disse dage gør deres bedste for at afhjælpe situationen. Vi håber alle, at udviklingen snart vender.'

Kronprinsfamilien dropper Schweiz