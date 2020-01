Dna-prøve tvinger belgisk ekskonge til at erkende faderskab

Belgiens tidligere kong Albert II har mandag indrømmet, at han er far til en datter, der er et resultat af en affære, som han havde for et halvt århundrede siden.

Indrømmelsen kommer, efter at en dna-prøve, som han blev tvunget til at tage for knap et år siden, har vist sig at være positiv.

Den tidligere konge har indtil nu konsekvent nægtet at være far til kvinden, den belgiske kunstner Delphine Boël.

Men i en erklæring mandag erkender den 85-årige Albert, at han er hendes 'biologiske far'. Han forklarer samtidig, at han har besluttet at stoppe en 'pinefuld' faderskabssag, som har stået på siden 2013.

Delphine Boël har de seneste to årtier hævdet, at Albert er hendes far. Hans afvisninger fik hende til sidst til at bringe sagen for en domstol.

Den mulighed havde hun dog ikke, før Albert abdicerede i 2013 og videregav tronen til kong Philippe. Som regent var Albert hævet over loven og kunne derfor ikke retsforfølges.

I maj 2019 indvilgede Albert i at tage en dna-test for at få striden afgjort en gang for alle. En domstol i Bruxelles forinden havde pålagt ham en bøde på 5000 euro for hver dag, han undslog sig.

Den nu 51-årige Delphine Boël har gennem årene fastholdt, at hendes adelige mor, Aybille de Selys Longchamps, havde en affære med Albert mellem 1966 og 1984.

Delphine voksede op med sin mor og dennes mand, Jacques Boël. Men hun fik ved en domstol medhold i, at han ikke er hendes 'rigtige' far.

Albert overtog tronen i Belgien, efter at hans storebror, kong Baudouin, døde i 1993.

Selv om Albert i 1970'erne erkendte at have problemer i sit ægteskab med den senere dronning Paola, så indrømmede han aldrig at have fået et barn uden for ægteskabet.

Han har tre børn med Paola. Deriblandt den nuværende kong Philippe.

Marc Uyttendaele, der er advokat for Delphine Boël, siger til tv-stationen RTL, at den abdicerede konges indrømmelse er en 'lettelse' for Boël. Hendes liv har været et langt mareridt som følge af 'denne søgen efter identitet'.

Trods Alberts indrømmelse er sagen om den 'uægte' datter muligvis ikke slut.

Advokaten siger således også til RTL, at hans klient har ret til at arve efter Albert som ethvert andet af hans børn.