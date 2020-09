Dronning ked af nabostrid

Den svenske dronning Silvia er skuffet over, at hendes hjerteprojekt med boliger til alzheimerramte par er skrottet på grund af naboklager

I forbindelse med at det i dag er den internationale 'World Alzheimer Day' har den svenske dronning Silvia i et interview med stiftelsen Alzheimer Life udtrykt sin store skuffelse over, at en nabostrid har ført til, at hendes hjerteprojekt SilviaBo, der blev stiftet med henblik på at støtte alzheimerramte ægtepar, er blevet skrottet.

Dronning Silvias boligprojekt med seks lejligheder til alzheimerramte ægtepar eller par har stået tomt i tre år, siden den svenske dronning selv i 2017 indviede boligerne.

Det skriver den svenske avis Aftonbladet.

Her ses dronning Silvia sammen med kong Carl Gustav, da hun i 2017 indviede SilviaBo. Foto: photo@royalcourt.se.

I podcast-interviewet, der varer en time, stiller dronning Silvia spørgsmålstegn ved, om det er hendes naboer til Drottningholm, der har stoppet SilviaBo. Dronningen mistænker og antyder selv, at det måske er fordomme mod demenssygdom, der ligger bag det faktum, at de seks lejligheder nu har stået tomme i tre år.

- Det er meget smertefuldt. Det er faktisk meget grusomt, siger dronning Silvia.

Da de seks lejligheder i 2017 blev bygget på Drottningholmsmalmen på Ekerö udenfor Stockholm var det meningen, at par skulle kunne fortsætte med at bo sammen, efter at en af dem var blevet ramt af en demenssygdom.

Men projektet blev skrinlagt, fordi naboer klagede over byggeriet. Og de fik medhold i deres klager.

- Det er synd. Det må jeg sige. Det gør mig vældig ked af det, fortæller dronning Silvia i podcast-interviewet.

Den svenske avis Aftonbladet har tidligere skrevet om, hvordan SilviaBo blev stoppet, fordi tre naboer klagede over byggeplanerne til Mark- og Miljödomstolen. Naboerne mente ikke, at de moderne bygninger passede ind i miljøet.

Naboerne fik medhold af Mark- og Miljödomstolen, og lejlighederne har lige siden stået tomme.