Dronning Silvia i stor sorg: Bror er død

Walther Sommerlath, dronning Silvia af Sveriges bror, døde i fredags på Karolinska Universitetshospitalet i Sverige efter et stykke tids sygdom.

Det skriver Aftonbladet.

'Min familie og jeg føler stor sorg og savn efter min bror Walther', siger dronning Silvia i en pressemeddelelse på det svenske kongehus’ hjemmeside.

Walther Sommerlath blev 86 år gammel.

Her ses Walther Sommerlath med sin kone, Ingrid Sommerlath. Foto: 10080 Fredrik Sandberg/TT

I pressemeddelelsen står der desuden, at Walther Sommerlath sov stille ind.

Afslutningsvist beder det svenske kongehus medierne om at have respekt for afdødes familie.

’Af hensyn til Walther Sommerlaths familie beder vi medierne respektere og have forståelse for, at dette er et privat familieanliggende,’ lyder det i pressemeddelelsen.

Walther Sommerlath, der desuden delte navn med dronningens afdøde far, boede i sin sidste tid Drottningholm, som er det svenske regentpars private residens. Her boede han blot 50 meter fra sin søster.

Dronning Silvia har været dronning af Sverige siden 1976, hvor hun giftede sig med kong Carl 16. Gustav af Sverige