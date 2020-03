Droppede kongehuset: Det skal hun lave nu

Meghan Markle har offentliggjort, at hun er stemmen bag et nyt projekt for Disney

Der var delte meninger, da det britiske kongehus annoncerede, at Meghan Markle og Prins Harry valgte at trække sig som 'senior-royals', og at de ville droppe deres arbejde som royale.

Det blev dog hurtigt en realitet for briterne, der måtte se parret flytte til Canada.

Nu er der nyt om, hvordan Meghan og Harry vil klare sig om selvstændige.

Disney har offentliggjort, at Meghan skal være stemmen bag projektet 'Elephant'.

Det skriver de på Twitter.

'Disneynatures Elephant, en original film, vil blive indtalt af Meghan, hertuginden af Sussex', skriver de.

Disneynature’s Elephant, an Original Movie narrated by Meghan, The Duchess of Sussex, starts streaming April 3, only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/ArpgkbrjRj — Disney+ (@disneyplus) March 26, 2020

Meghans film er en af to film, der handler om dyr.

Den anden er om delfiner og er indtalt af skuespiller Natalie Portman.

At Meghan skulle være med i et projekt for Disney var allerede et emne, der blev debatteret i sommeren 2019.

Her kunne man i en video fra premieren på 'Løvernes Konge' se prins Harry sige til chefen for Disney Bob Iger, at Meghan var 'interesseret i den slags opgaver'.

I videoen ser man prins Harry pege over på Meghan, der taler med Beyoncé, og siger, at hun er god til at lave indtalinger. Til det svarer direktøren: 'Nå, virkelig?', hvorefter prins Harry spørger, om han vidste det.

Harry og Meghan har officielt sidste dag som en del af den royale inderkreds første april.