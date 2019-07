Dropper oldebarnet: Dronning Elizabeth bliver væk fra dåb

Noget tyder på, at dronning Elizabeth ikke er meget interesseret i småbørn.

I hvert fald har den 93-årige monark besluttet sig for ikke at deltage, når prins Harry og Meghans Markle holder barnedåb for deres lille søn, Archie Harrison, i dag.

Hun har nemlig planlagt en tur til Sandringham sammen med den pensionerede prins Philip.

Det skriver The Telegraph.

Skulle Harry og Meghan føle sig forbigået, kan de trøste sig ved, at dronningen har gjort det før.

Da prins William og hertuginde Kates yngste, prins Louis, skulle døbes for to år siden, var det også uden deltagelse fra hendes majestæt.

Helt privat

Modsat da William og Kates tre børn, prins George, fem, prinsesse Charlotte, fire, og etårige prins Louis, blev døbt, kommer ceremonien til at foregå helt privat for lille Archie.

Ved hans tre ældre fætre og kusine kunne offentligheden følge gæster komme til og fra kirken, men i hans tilfælde får medierne meget sparsom adgang.

Det skyldes, at Meghan og Harry er meget opsatte på at give deres søn en så almindelig opvækst som overhovedet mulig.

Alle på billedet forventes at deltage i Archies store dag. Foto: Ritzau Scanpix

Barnedåben finder sted i et privat kapel på Windsor Castle, hvor der ifølge avisen er plads til omkring 30 personer. Der skulle dog kun være inviteret 25 - heriblandt prins Charles og Camilla, William, Kate og deres børn samt Meghans mor, Doria Ragland.

Dåben bliver forestået af ærkebiskoppen af Canterbury, Justin Welby.

