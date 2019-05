Efter faderskabssag: Prins erkender uægte datter

Den tidligere prins Nicholas af Rumænien har efter længere tid nu accepteret, at han er far til en treårig datter

I årevis har den tidligere prins Nicholas af Rumænien afvist, at han skulle være far til en treårig datter.

Men nu har den 34-årige accepteret at tage en DNA-test, og her er det kommet frem, at han har fået et barn med Nicoleta Cîrjan, som han ellers tidligere har benægtet nogensinde at have haft et forhold til.

Det skriver People.

Af et opslag på hans Facebook-side fremgår det, at han nu har accepteret datteren.

'Resultatet var positivt og fastslog, at jeg er hendes (Nicoleta Cîrjans, red.) barns far. I betragtning af måden, hvornår dette barn kom til verden, tog jeg det juridiske ansvar for det forhold', forklarer han.

Han understreger dog, at han ønsker, at datteren skal holdes ude af rampelyset.

'Af hensyn til beskyttelsen af ​​barnets interesser mener jeg, at ethvert aspekt i hendes liv er af ren privat karakter', skriver han og understreger, at han ikke har yderligere kommentarer.

Mistede sin titel

Prins Nicolas er barnebarn til den tidligere konge af Rumænien, Michael d. 1., der blev tvunget til at abdicere i 1947.

Nicolas blev officielt fjernet fra den symbolske arvefølge i 2015 af sin morfar. Han har siden kaldt sig Nicholas Medforth-Mills efter sin far, Robin Medforth-Mills.

Det skulle angiveligt skyldes faderskabssagen.

Hans morfar, kong Michael d. 1., døde i 2017.

Prins Nicholas med sin søster, prinsesse Maria Elizabeth, til deres mormor, dronning Annes begravelse i 2016. Foto: Ritzau Scanpix

Nicholas blev gift med Alina-Maria Binder i september. Parret bor i England.

Nicholas er langt fra den eneste kongelige, der har kæmpet rygter om uægte børn. Fyrst Albert af Monaco har forlængst accepteret sin datter Jazmin, der er blevet lidt af en kendis i USA.

Helt så langt fremme er hans 'kollega' i Belgien ikke just. Den tidligere konge Albert d. 2. måtte idømmes dagbøder for at finde motivationen frem til at få taget sin faderskabstest.

Hvorvidt den 84-årige rent faktisk er far til den nu voksne datter Delphine Boël vides endnu ikke.

