Efter fødslen: Meghan overrasker

Hertuginde Meghan og prins Harry blev forældre til deres første barn, sønnen Archie, 6. maj.

Siden har den tidligere 'Suits'-skuespiller holdt barsel og blev blandt andet væk fra præsident Trumps officielle besøg.

Men nu er den 37-årige Meghan tilbage på jobbet - i hvert fald for en kort bemærkning.

Lørdag var hun og Harry tilskuere til Major League-baseballkampen mellem Yankees og Red Sox i London, og her overraskede den moderigtige Meghan alle ved sit valg af fodtøj.

Hun havde nemlig ladet sine foretrukne stiletter blive hjemme og var for en sjælden gangs skyld iført flade sko.

Meghan havde fornuftigt nok droppet stiletterne. Foto: Ritzau Scanpix

Normalt er Meghan altid iført tårnhøje hæle - også mens hun var gravid med Archie. Her blev hun i øvrigt beskyldt for at bruge enorme summer på ventetøj.

De flade ballerinasko var da heller ikke just billige. De sorte sko af mærket Aquazzura koster lidt over 4100 kroner.

Sammenlignet med Meghans kjole fra Stella McCartney var de dog et fund til prisen. Kjolen - der selvfølgelig er helt udsolgt nu - koster nemlig omkring 9000.

Meghan i sine foretrukne hæle. Foto: AP

Hertuginde Meghan er i øvrigt ikke den eneste kongelige, der har vakt opsigt med sit valg af fodtøj. I efteråret var det kronprinsesse Marys sko, der stjal billedet i Rom.

