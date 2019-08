Efter hård kritik: Nu retter hun ind

Ingen tvivl om, at den norske prinsesse Märtha Louise ikke er, som prinsesser er flest.

Den 47-årige har alle dage gået sine egne veje. I første omgang da hun blev gift med en kendt provokatør, siden da det kom frem, at hun mente, at hun kunne kommunikere med engle og nu igen, da hun har fundet kærligheden igen efter skilsmissen i form af en shaman.

Sidstnævnte voldte problemer, fordi hun skammen med kæresten, shaman Durek, har brugt sin prinsessetitel til at sælge kurser samt parrets fælles foredrag 'The Princess and the Shaman'.

Det fik i den grad nordmændene op i det røde felt, da de ikke mente, at foredraget, som lidet positivt blev omtalt et 'kvaksalver-show', risikerede at skade det norske kongehus.

Durek Verrett har skabt overskrifter, da han hævdede blandt andet at kunne helbrede kræft. En udtalelse han senere modererede. Han hævder også at kunne rotere kroppens atomer og på den måde ændre en persons alder.

Derfor gik kongen ifølge NRK i dialog med sin datter, og nu er de nået frem til en konklusion, skriver VG.

Märtha Louise og kæreste, Shaman Durek, holdt workshop i København i sommer.

Fremover vil Märtha Louise, der er mor til tre døtre med eksmanden, Ari Behn, ikke længere bruge sin titel i kommerciel sammenhæng.

Det skriver hun på sin Instagram-profil.

'Der har været mange diskussioner om min brug af titel i kommercielt sammenhæng på det seneste. Det, at jeg brugte prinsessetitlen på min turné, har jeg tidligere sagt, at jeg var vældig ked af, og det står ejg fortsat ved. Det var en fejl, og jeg forstår, at det provokerer, når prinsessetitlen bliver brugt på den måde', slår hun fast.

I samarbejde med resten af kongefamilien er hun derfor kommet frem til, at hun kun vil benytte sin titel, når hun repræsenterer kongehuset.

'Det vil sige, at jeg i alle kommercielle sammenhænge kun bruger Märtha Louise', tilføjer hun.

Prinsesse Märtha Louise er kong Harald og dronning Sonjas førstefødte, men kun nummer fire i arverækken til tronen.

Det er hendes lillebror, kronprins Haakon, der skal arve tronen efter deres far, da tronfølgeloven i Norge først blev ændret efter, at hun blev født.

