Efter krisemøde i kongehuset: Dronningen accepterer Harrys planer

Efter et højspændt møde på Sandringham House mandag 13. januar er dronning Elizabeth, prins Charles, og hans to sønner William og Harry nået frem til en beslutning.

Og selvom det er mod hendes vilje, accepterer dronning Elizabeth, at hendes barnebarn Harry og hans kone Meghan trækker sig tilbage som 'fremtrædende' medlemmer af det britiske kongehus.

'I dag havde min familie en meget konstruktiv diskussion vedrørende mit barnebarn og hans families fremtid. Min familie og jeg er meget støttende omkring Harry og Meghans beslutning om at skabe et nyt liv som ung familie. Selvom vi ville have foretrukket, at de var blevet som fuldtidsmedlemmer af kongefamilien, respekterer vi og forstår deres ønske om at leve et mere uafhængigt liv som familie, samtidig med, at de forbliver værdsatte medlemmer af min familie.'

'Harry og Meghan har gjort det klart, at de ikke ønsker at være afhængige af offentlige midler i deres nye liv. Det er derfor blevet besluttet, at der vil være en overgangsperiode, hvor the Sussexes vil tilbringe tid i Canada og Storbritannien.'

'Dette er komplekse spørgsmål, som min familie skal løse, og der er mere arbejde, der endnu skal gøres, men jeg har bedt om, at de endelige beslutninger skal nås i de kommende dage.'

Prins Harry ankommer til Sandringham mandag 13. januar. Foto: Ritzau Scanpix

Mødet sluttede omkring klokken 18, hvorefter Charles, William og Harry blev set forlade stedet hver for sig. Hverken prins Philip, eller prins Williams kone, hertuginde Kate, deltog i mødet, mens det menes, at Meghan var med via telefon fra Canada, hvor hun netop nu opholder sig med sin og Harrys otte måneder gamle søn, Archie.

Kom som et chok

Tilbagetrækningen - kaldet Megxit - blev skudt i gang 8. januar, hvor Meghan og Harry delte et langt opslag på deres Instagram-profil.

Af opslaget fremgår det blandt andet, at parret vil 'arbejde hen imod at blive økonomisk uafhængige' og vil dele deres tid mellem Storbritannien og Nordamerika. De forventes at bosætte sig i Canada, hvor de netop har tilbragt seks uger omkring jul og nytår.

Meghan og Harrys beslutning om at trække det royale stik kommer efter alt at dømme som et chok for deres familiemedlemmer.

I hvert fald var Buckingham Palace hurtigt ude med en pressemeddelelse, der på deres egen meget engelske måde gjorde det helt klart, at deres flytning på ingen måde er klappet af med de øvrige kronede hoveder.

'Drøftelserne med hertugen og hertuginden af ​​Sussex er på et tidligt stadie. Vi forstår deres ønske om at tage en anden retning, men dette er komplicerede emner, der vil tage sin tid at gennemarbejde', lyder det.

BBC: Kongehuset er 'såret' efter chok-melding

Kan tjene kassen

Meghan og Harry har i de seneste måneder ikke lagt skjul på, at de har haft det svært med at de britiske medier. Begge har de lang sag an mod aviser, ligesom Meghan i dokumentaren 'Harry og Meghan - deres afrikanske eventyr' fortalte, at hun 'ikke er okay'.

I dagene efter den kontroversielle udmelding, som efter alt at dømme ikke var aftalt på forhånd med resten af kongefamilien, kom det frem, at Meghan og Harry allerede har projekter i støbeskeen til deres nye liv.

Meghan har været del af det britiske kongehus i under et år. Nu er det slut. Her ses hun og Harry på deres bryllupsdag 19. maj 2018. Foto: Ritzau Scanpix

Blandt andet har parret søgt om at få registreret Sussex Royal som varemærke, hvilket forventes at kunne indbringe dem millioner. Samtidig er det kommet frem, at Meghan har skrevet under på at lægge stemme til Disney-film.

Et job, som hendes mand anbefalede hende til for flere måneder siden.

Moment Prince Harry touts Meghan for a Disney voiceover job during Lion King premiere pic.twitter.com/oumTtMS5yZ — The Sun (@TheSun) January 13, 2020

Raser over mobning

Meghan og Harrys beslutning har fyldt meget i de britiske medier siden offentliggørelsen, og forud for mødet mandag så William og Harry sig nødsaget til at udsende en fælles pressemeddelelse, hvor de tog afstand fra de seneste dages 'beskyldninger om mobning'.

'På trods af klare afvisninger har der kørt en usand historie i britiske medier i dag, der spekulerer i forholdet mellem hertugen af Sussex (prins Harry, red.) og hertugen af Cambridge (prins William, red.).'

'For brødre, der er så optaget af emner omhandlende psykisk sundhed, er brugen af opflammende sprog på denne måde stødende og potentielt skadeligt', lød det.