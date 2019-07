Efter Meghans forside: - Det er meget skuffende

Flere mener, at den britiske hertuginde har lidt for lange fingre i samarbejdet med britiske Vogue

Hertuginde af Sussex Meghan er den første kongelige til at redigere forsiden på Vogue, men idéen minder mistænkeligt meget om en anden forside, mener flere.

Meghan, der blev kendt som skuespiller, da hun hed Markle til efternavn, gæste-redigerer september-udgaven af det britiske Vogue, hvor hun har valgt at pryde forsiden med 15 kvinder, hun selv ser op, med teksten 'forces for change' ('kræfter til at forandre', red.).

Forsiden for næste måned har været offentliggjort på nettet i under et døgn, men den har allerede fået flere til at reagerer.

Flere mener, at hertugindens idé stort set er identisk med bogen 'The Game Changers' ('De ændrede spillet', red.) fra slutningen af 2016 af Samantha Brett and Steph Adams, hvor der også er 15 kvinder på forsiden.

Se også: Meghan i kryptisk udmelding: - De gør det ikke let

Flere kontakter derfor forfatterne for at gøre dem opmærksomme på, at hertuginden kopierer dem.

- Det er selvfølgelig meget smigrende, hun kan tydeligvis lide vores koncept, siger Samantha Brett målløst til Daily Mail og fortsætter:

- Jeg elsker Meghan, og jeg er stor fan af hende, men hvis det, som folk advarer os mod, er sandt, er det meget skuffende.

Flere slående ligheder

Der er flere sammenfald, der gør, at flere mistænker, at hertuginde Meghan ikke selv har fundet på idéen til modemagasinets forside.

Hun var nemlig selv med til at producere bogen 'The Game Changers'.

Artiklen fortsætter under billederne ...

15 'banebrydende' kvinder er på september-udgaven af det britiske Vogue. Foto: Handout/Ritzau Scanpix

Her er forsiden på Samantha Brett og Steph Adams' bog 'The Game Changers', der også har 15 'banebrydende' kvinder på forsiden, inklusive Meghan Markle. Foto: PR

Hertuginden har selv skrevet et essay til bogen, og hun er en af de 15 kvinder på bogens omslag. Hun skulle endda selv have godkendt billedet til forsiden og fået tilsendt flere eksemplarer.

Så hun kender uden tvivl til den australske bog. Og lighederne stopper ikke ved antallet af kvinder på forsiden.

Se også: Dropper oldebarnet: Dronning Elizabeth bliver væk fra dåb

Tidligere har det britiske kongehus meldt ud, at Vogue-forsiden redigeret af hertuginden vil sætte fokus på 'banebrydende personer, der skaber forandring, forenet af deres frygtløshed over for at bryde barrierer'.

Flere mener, beskrivelsen lyder meget ens med det, der stod i en reklame for 'The Game Changers' i 2016. Nemlig at bogen ville handle om 'frygtløste, banebrydende' kvinder, som var ved at ændre verden.

Inspirerende kvinder

De kvinder, der er på september-forsiden af det britiske Vogue, er blandt andre New Zealands statsminister, Jacinda Ardern, skuespiller Jane Fonda, den australske model Adwoa Aboah og klimaets unge stemme Greta Thunberg.

På print vil det 16. felt, hvor der umiddelbart ikke er noget kendt ansigt, være et spejl.

Efter fødslen: Meghan overrasker

'Hertugindens intention er at vise, hvordan du også selv er en del af dette kollektive øjeblik af forandringer', skriver britiske Vogue på deres Instagram-profil.

Inde i selve magasinet vil der være et interview mellem hertuginde Meghan og Michelle Obama.

Hertuginden har selv valgt ikke at komme med på forsiden, da hun mener, det ville være at prale.