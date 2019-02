Efter ulykke: 97-årig prins opgiver at køre bil

Få uger efter han kørte galt, har britiske prins Philip har som 97-årig givet afkald på sit kørekort.

Det oplyser det britiske kongehus til BBC.

'Efter grundig overvejelse har Hertugen af Edinburg taget en beslutning om frivilligt at overgive sit kørekort' lyder det ifølge BBC i en pressemeddelelse fra kongehuset.

Det britiske kongehus fortæller også, at prins Philip overgav sit kørekort i lørdags.

Blev blændet

For få uger siden, mere præcist 17. januar, kørte prins Philip ind i en Kia med to kvinder og en ni måneder gammel baby. Uheldet skete nær kongehusets gods Sandringham Estate i Norfolk.

Efterfølgende forklarede han sig med, at han var blevet blændet af solen.

Efter ulykken har debatten om, hvorvidt det var ansvarligt, at prins Philip Kørte vil, raset. Foto: Ritzau Scanpix.

I et brev til Emma Fairweather, der var en af kvinderne i Kia'en, undskylder prins Philip for uheldet.

'Jeg vil gerne have, at De skal vide, hvor ked af det jeg er over min rolle i uheldet ... Jeg kan kun forestille mig, at det skete ved, at jeg ikke så bilen komme, og jeg er ulykkelig over følgerne', skriver han i brevet, som er underskrevet Philip.

Ved uheldet brækkede Emma Fairweather sit håndled, mens den 28-årig kvinde, der kørte bilen, fik et par rifter på knæet. Hverken babyen eller prins Philip kom noget til ved uheldet, men prinsens Land Rover rullede om på siden.