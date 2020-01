Eksperter om Harry og Meghan: Derfor fik de nok

Intet fortilfælde med den begrundelse.

Sådan siger kongehusekspert Lars Hovbakke om, at prins Harry og hertuginde Meghan har besluttet at træde tilbage i det britiske kongehus.

Han mener, at beslutningen er truffet på baggrund af den krig, der har været mellem den britiske tabloidpresse og det royale par.

- Det er ikke set før, at et royalt par vælger at træde tilbage med den begrundelse, at de er trætte af pressens behandling. Det er exceptionelt, slår Lars Hovbakke fast.

Parret nævner i deres udtalelse på Instagram ikke pressen som grund til deres beslutning. Men det mener Lars Hovbakke ikke ændrer på, at det er hovedårsagen.

- De har begge to et meget anstrengt forhold til pressen. Der er ikke nogen tvivl om, at det er derfor, siger han med henvisning til, at Harry har angivet pressen som ansvarlig for hans mor, prinsesse Dianas død. Samt at Meghan i oktober har lagt sag an mod mediet Mail on Sunday, fordi de publicerede et personligt brev, hun skrev til sin far.

I oktober udtalte prins Harry, at han ikke længere kunne være et 'tavst vidne' til 'Meghans lidelser'. Han sagde i samme ombæring, at hans værste frygt var, at 'historien ville gentage sig'.

Vil dele vandene

Beslutningen om at træde tilbage vil dele vandene i England.

- Der vil være mange konservative briter, der vil være utilfredse. Mens andre vil mene, at de kongelige skal have lov at gøre, hvad de har lyst til, siger Lars Hovbakke.

Parret har indtil nu varetaget officielle opgaver for kongehuset, men selvom det ophører, vil de få svært ved at slippe af med pressen.

- Der vil gå mange år før pressen vil holde op med at interessere sig for dem. De vil måske kunne få ro om nogle år, når prins Williams børn bliver ældre og mere fremtrædende, vurderer han.

I 1936 abdicerede den britiske konge Edward 8. som konsekvens af, at han ikke måtte gifte sig med den fraskilte amerikanske kvinde, Wallis Simpsons.

Men det er altså ikke sket før, at medlemmer af den kongelige familie vælger at træde tilbage fra sine forpligtigelser på grund af pressen, siger kongehuseksperten.

- Det nye er, at det er en konflikt med pressen. Det er ikke set før med den begrundelse, siger Lars Hovbakke.

Prins Harry og Meghan Markles på vej ud af det canadiske hus tirsdag. Foto: Ritzau/ Scanpix

Charlotte Dietz har læst engelsk på Syddansk Universitet og i den forbindelse beskæftiget sig indgående med Meghan og hendes indtræden i det britiske kongehus.

Hun vurderer ligeledes, at 'Sussexit' kommer som en naturlig følge af en lang række sager i pressen.

- Der har været en overbærenhed fra briternes side, fordi Harry ikke er direkte tronarving, men jeg tror virkelig, at det her deler vandene, forklarer hun til Ekstra Bladet.

- De hyperroyale vil nok mene, at det er helt uhørt, men jeg tror omvendt, at når det er noget, der sker som følge af en række sager, vil mange vil nok finde ro i, at de har William og Kate, som er meget mere traditionelle.

Er der noget om kritikken, der går på, at Meghan får det, som hun vil have det?

- Både og. Ifølge hende selv har hun haft svært ved at finde fodfæste, så tror jeg, at hun vil kunne ende som syndebuk, hvilket Harry også har været på vagt overfor, siger hun.

- Hun er jo en atypisk karakter i det britiske kongehus. Hun stak ud allerede inden brylluppet, og er kommet til at gøre det endnu mere efterfølgende ved for eksempel at ikke ville vise billeder af deres søn. Men jeg tror også, at hendes etnicitet kan spille ind. Hendes baggrund har været oppe at vende flere gange i forbindelse med brylluppet, lyder det fra Charlotte Dietz.

