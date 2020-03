Dronning Margrethe gik tirsdag aften på tv og holdt helt ekstraordinært tale for nationen på grund af coronakrisen, som i øjeblikket plager verden.

Torsdag aften er det så den britiske regent, 93-årige dronning Elizabeth, der sender en besked til befolkningen i Storbritannien. Det sker dog ikke på tv, men i stedet via et opslag på Instagram.

Se hele Dronningens tale her

Dronningen har sammen med sin mand, 98-årige prins Philip, torsdag forladt Buckingham Palace til fordel for slottet i Windsor, hvor de altid tilbringer påsken. På grund af den nuværende situation er de dog rejst en uge tidligere afsted, og de forventes også at være længere tid væk.

- Mens Philip og jeg ankommer til Windsor i dag, ved vi, at mange individer og familier i hele Storbritannien og i hele verden går ind i en tid med stor bekymring og usikkerhed, starter hun beskeden på Instagram.

- Vi bliver alle rådet til at ændre vores normale rutiner og mønstre i vores liv for vores samfunds bedste og især for at beskytte de mest sårbare i samfundet. I disse tider bliver jeg mindet om, at vores lands historie er blevet skabt af mennesker og fællesskaber, der arbejder sammen som en enhed og samler vores kræfter med fokus på ét fælles mål.

Dronning Elizabeth sender en tak til dem, der holder samfundet i gang, samt de forskere og det sundhedspersonale, som kæmper mod virussen.

Kongehusekspert fælder benhård dom over dronningens tale

Hun slutter af med en positiv besked om, at det kan lade sig gøre at komme gennem den hårde tid.

- Mange af os må nu finde nye måder at holde kontakten med hinanden på og sikre os, at vores nærmeste er i sikkerhed. Jeg er sikker på, at vi kan klare den udfordring. I kan være sikre på, at min familie og jeg er klar til at spille vores rolle, fastslår hun.

Bemærkede du detaljerne bag dronningen?