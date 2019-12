Endnu en prins flytter udenlands

Overalt i kongedømmer vil der været prinser eller prinsesser, der bliver til overs, når arvefølgen er på plads. Og for ikke at henslæbe et liv med en evig plads på reservebænken flytter flere og flere væk fra deres land - enten for en tid eller permanent.

Danske prins Joachim og frue er rejst til Paris - måske for et år - måske for længere tid. Svenske prinsesse Madeleine holder primært til med sin familie i USA eller Storbritannien, og nu har endnu en nordisk prins luftet sine fremtidige udlandsplaner.

Prinseparret Carl Philip og Soofia har nu fået to børn, som de ønsker at give muligheder for selv at vælge deres fremtid. Foto: AP

Det er svenske prins Carl Philip, som ifølge Expressen på TV4-programmet 'Kongehuset 2019' snart sætter kurs mod fjernere horisonter.

Prinseparret fortæller i udsendelsen, at de og deres to børn er ved at tilrettelægge en fremtid et andet sted.

Tidligere i år offentliggjorde kong Carl Gustav, at hans to yngste børn, deres ægtefæller samt deres børn ikke længere udgør en del af hoffet. De er så at sige menige medlemmer af den kongelige familie, og som følge deraf stadig prinser og prinsesser. Men offentligt skal de ikke længere tituleres 'kongelige højheder'.

Denne ændring er klappet af både indenhus og udenhus, så den svenske konge detonerede ingen bombe, da meldingen kom.

Den svenske kongefamilie er gået hen og er blevet omfangsrig. Foto: Ritzau Scanpix

Rent praktisk betyder det, at da den svenske kronprinsesse Victoria og hendes mand, prins Daniel har frembragt de nødvendige arvinger - nøjagtigt som kronprinsparret i Danmark - så er der ikke længere brug for reservespillerne. Og for at mindske trængslen på udskiftningsbænken, løses prins Carl Philip og fruen prinsesse Sofia samt prinsesse Madeleine og Christopher O’Neill plus parrenes børn, prins Alexander, prins Gabriel, prinsesse Leonore, prins Nicolas og prinsesse Adrienne for 'hofpligterne'. De er ikke længere en del af firmaet 'Det svenske Kongehus'.

Kronprinsesse Victoria og hendes mand, prins Daniel har sikret arvefølgen i det svenske kongehus. Foto: AP

Ændringerne træder i kraft om to måneder.

- Dette giver en mulighed for vores børn til selv at skabe deres fremtid - nøjagtigt som de selv vil have den - i forhold til uddannelse og job, forklarer prins Carl Philip i TV4-programmet.

- Vi kan derfor flytte til udlandet, når vi vil - som Madeleine og Chris har gjort det sammen med deres børn. Det giver andre valgmuligheder, tilføjer prinsesse Sofia.