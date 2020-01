Far raser: - De har svigtet

Lørdag meddelte dronning Elizabeth, at prins Harry og Meghan Markle vil blive frataget deres apanage og royale titler til foråret. Det sker efter, at parret selv har valgt at trække sig tilbage som seniormedlemmer af kongehuset.

Men knapt har nyheden om Harry og Meghan ramt verdenspressen, før Meghan Markles far har været ude at kritisere deres beslutning.

Det sker i et interview med Channel 5.

I interviewet lægger Meghans far, Thomas Markle, ikke skjul på, at han langt fra er tilfreds med sin datter og svigersøns beslutning om at trække sig tilbage fra kongehuset.

- Da de blev gift, tog de imod en forpligtelse, og forpligtelsen er at blive en del af kongefamilien og at repræsentere kongefamilien, og det ville være åndssvagt af dem ikke at gøre det, siger han i interviewet og fortsætter:

- Det (kongehuset, red.) er en af de bedste og ældste institutioner nogensinde. De (Meghan og Harry, red.) ødelægger den, de fratager den værdi, de gør den tarvelig. De skulle ikke gøre det her, fortsætter han.

Her ses Meghan Markle og Harry sammen med dronning Elizabeth. Foto: AP

Thomas Markle fortæller, at beslutningen har gjort ham meget skuffet, og at han især er skuffet over sin datter.

- At Meghan og Harry adskiller sig fra de kongelige... Det er skuffende, for hun (Meghan, red.) har faktisk fået alle pigers drøm opfyldt. Alle unge piger vil gerne blive prinsesser, og hun fik det, og nu smider hun det væk. Det ligner, at hun smider det væk for penge, siger han og konstaterer:

- Det er ikke sådan, jeg har opdraget hende.

Thomas Markle har tidligere fortalt åbent om, at hans forhold til Meghan er yderst kompliceret, og at han angiveligt ikke har måttet se sit barnebarn, Archie.

- Nogen gange får jeg den opfattelse, at folk tror, jeg ikke elsker min datter, men jeg elsker hende rigtig højt. Jeg ville elske at kunne sætte et billede af Archie i en ramme ved siden af mit billede af min datter, har han tidligere sagt i et interview med Daily Mail.

Her er Thomas Markle fotograferet i Baja Mexico. Foto: Ritzau Scanpix

Harry og Meghan har blandt andet angivet den britiske presses bevågenhed og kritiske tilgang til parret som en af årsagerne til, at de ikke længere ønsker at være en fremtrædende del af kongefamilien.

Som en del af aftalen om tilbagetrækningen skal Harry og Meghan også betale penge tilbage, som er gået til renovering af parrets hjem Frogmore ved Windsor. Det drejer sig om godt 2,4 millioner skatteyderpund, hvilket er over 20 millioner kroner.

