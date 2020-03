Farligt kindkys: Spansk kongepar er testet for coronavirus

Kong Felipe og dronning Letizia af Spanien er torsdag morgen blevet testet for coronavirus.

Det skete af sikkerhedsmæssige årsager, fordi dronning Letizia for ganske nylig kindkyssede med den spanske ligestillingsminister Irene Montero i forbindelse med et officielt arrangement i Spanien. Det er senere blevet konstateret, at Irene Montero har pådraget sig coronavirus.

Svaret på det spanske kongepars coronatest vil blive offentliggjort i morgen.

Det skriver flere medier heriblandt det store spanske medie El Mundo og El Espanol og People

Ligestillingsminister Irene Montero sidder her sammen med dronning Letizia af Spanien. Foto: Ritzau Scanpix.

Nærkontakten og kindkysset mellem den spanske dronning og ligestillingsministeren fandt sted fredag i sidste uge i forbindelse med en konference omkring prostitueredes vilkår. Her gav de hinanden hænder og kyssede hinanden på kinden.

Det spanske kongehus har udsendt en pressemeddelelse, hvor der blandt andet står følgende:

'Som en forebyggende og sikkerhedsmæssig foranstaltning udstedt af sundheds-myndighederne i Spanien, har kongeparret her til morgen fået foretaget en Covid19-test. Resultatet vil senere blive offentliggjort'.

Ligestillingsministeren Irene Montero er den første minister i regeringen, der har fået konstateret coronavirus. Hun er nu sat i corona-karantæne sammen med sin ægtemand Pedro Iglesias.