Fik taget billede på skovtur: Kunne ikke tro hvem fotografen var

Et canadisk par fik sig noget af en royal overraskelse, da de fandt ud af, at det var selveste Meghan Markle, der tog et billede af dem, mens de var på nytårstur

Hertuginde Meghan Markle og prins Harry valgte at holde både jul og nytår hos Meghans mor i Canada - i stedet for hos den royale familie i England.

Den afslappende jul væk fra medierne har resulteret i flere gåture i den canadiske tur og en af de ture endte med et overraskende møde mellem det royale par og to canadiere, der også var ude og hike i Canada.

Det royale par var ude for at gå nytårsdag, da de så et ungt par, der havde svært ved at tage et godt selfie på vandrestien.

- Vi har taget denne her tur de sidste år. Vi holdt en lille picnic, og da vi var færdige og ville tage et billede med vores selfiestang, kom der en kvinde op til os og spurgte, om vi ville have hjælp med at tage billedet, fortæller Asymina Kantorowicz på 29 år til People.

- Vi havde set gruppen tidligere, fordi der ikke var ret mange andre mennesker på stedet. De havde to hunde med, og vi ville gerne klappe den ende, fortæller hun. Asymina arbejder som producer på CTV News Vancouver Island, som hun først fortalte den søde historie til.

Parret kom pludselig op til de to canadiere. Foto: © NUNN SYNDICATION LIMITED 2017

Opdagede det ikke

Hun var med sin kæreste Iliya Pavlovic, men de to kunne i starte slet ikke genkende kvinden, der havde tilbud at hjælpe med billedet.

Det var dog lige indtil at Asymina opdagede et kendt ansigt i gruppen af mennesker - nemlig Meghan Markles gode ven og tidligere kollega skuespilleren Abigail Spencer fra den populære tv-serie 'Suits'.

Først der gik det op for hende, at kvinden foran hende var ingen ringere end Meghan Markle.

- Jeg er kæmpe fan af 'Suits', og jeg lagde først mærke til Abigail. Så kiggede jeg op, og der så jeg så, at det var Meghan, der tog billedet. Da jeg så på de andre i gruppen opdagede jeg, at prins Harry også var med, fortæller hun og fortsætter:

- Jeg kunne ikke tro på, at det var hende. Meghan smilede til mig og ventede på, at vi var klar til at tage billedet. Jeg var helt rystet. Det eneste jeg kunne sige til hende var: 'Ja, der er jo kun så meget, man kan med en selfiestang', og hun grinede og sagde noget med, at så måtte hun hellere tage et godt billede. Så sagde Harry: 'Ja, der er jo intet pres nu'.

Søde og nede på jorden

Ifølge den 29-årige var hertuginden super venlig.

- Det var virkelig sødt af dem. Vi ville ikke have lagt mærke til dem, hvis de ikke var kommet hen til os. Hun så os bare have problemer med billedet, lyder det.

Det royale par virkede ifølge det canadiske par rigtig søde og nede på jorden.

- Hun var bare ude og nyde sit nytår med sin mand og venner. Hende og Harry virkede virkelig glade. Som et rigtig lykkeligt nygift par. Jeg ville ønske, at baby Archie også havde været med. Jeg håber virkelig, at de nyder deres ophold på Vancouver Island.

Meghan og Harry har tidligere delt med offentligheden, at de nyder noget 'privat tid i Canada med familien'.

Parret har tidligere delt et billede fra deres jul, hvor de er sammen med deres søn Archie.

Et billede af prins Harry, der holder sønnen, er også blevet delt med pressen.