Fine fornemmelser: Jeg gider ikke et kedeligt kontorjob

Man fristes til at tro, at 15-årige Leah Isadora Behn, datter af den norske prinsesse Märtha Louise og den afdøde kunstner Ari Behn, har fået læst op af H. C. Andersens eventyr ’Klodshans’, hvor kongedatterens devise er ’dur ikke, væk’.

Samme holdning praktiserer den kongelige teenager, når hun taler om, hvordan hun forestiller sig sit arbejdsliv. Det afslørede hun, da hun forleden gav sit første interview i programmet ’God Morgon Norge’.

– Jeg vil ikke have et kedeligt job. Ikke noget kontorjob, sagde hun ifølge Dagbladet i programmet, hvor hun også talte om sin passion for makeup og forklarede, at det var noget, hun gerne ville arbejde med i fremtiden .

Prinsesse får sin egen tv-serie

Allerede i dag deler hun makeup-videoer med sine følgere på Instagram og TikTok, og angiveligt bakker moren, der også selv er flittig brugere af sociale medier, hende op.

– Hun siger, ’hvis du vil gøre det, så gør det’ fortalte Leah Isadora i programmet.