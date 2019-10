Første gang i dronningens levetid: Bryder tradition

Den engelske dronning Elizabeth havde for første gang nogensinde ikke sin officielle krone på under åbningen af parlamentet

Den officielle krone, som engelske dronning Elizabeth plejer at have på til åbningen af parlamentet, prydede ikke det royale hoved i år.

I stedet sad den lidt over et kilo tunge krone på en pude placeret til højre for den 93-årige monark, hvilket gør det til første gang, at dronningen optræder i kåbe og regalier uden hendes krone.

Det skriver Dailymail.

Dronning Elizabeth havde valgt at tage det noget lettere George IV-diadem på, som stammer helt tilbage fra 1821.

Diademet er noget nemmere at have med at gøre, end den klassiske krone. Foto: Ritzau Scanpix/Leon Neal

Ældgamle traditioner

Åbningen af parlamentet er fyldt med traditioner, og det har derfor også vakt opsigt, at dronningen har afviget fra det klassiske manuskript.

Siden 1852 er parlamentet blevet åbnet med en tale fra den engelske regent. Denne gang blev dronning Elizabeth gjort selskab af sin 70-årige søn, prins Charles. Dronningens mand, prins Phillip, valgte at træde tilbage fra offentligheden.

I sin tale kom dronningen blandt andet ind på Storbritanniens snarlige exit fra EU.