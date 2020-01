Hård straf til Meghan og Harry: Helt usædvanligt!

Den britiske prins Harry og hertuginde Meghan vil fra foråret miste deres apanage og royale titler, oplyser kongehuset lørdag aften.

Den beslutning tolkes af flere britiske medier som en hård straf fra dronning Elizabeth til prins Harry og Meghan, der i sidste uge skrev på Instagram, at de søgte et mere uafhængigt liv.

- Dronningen har taget sin jernnæve i brug, siger Sky News' kongelige kommentator Alastair Bruce ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Tag ikke fejl. Lørdag aftens erklæring repræsenterer den hårdeste Megxit overhovedet, lyder det i lederen i Daily Telegraph.

Også den til tider kontroversielle tv-vært Piers Morgan har kommenteret beslutningen.

Mister titler og apanage

- Meghan og Harry vil have hele kagen, men dronningen tog kagen tilbage til det royale køkken, skriver Piers Morgan på Twitter.

Meget usædvanligt

Ekstra Bladet har søndag været i kontakt med Lars Hovbakke, der er dansk kongehusekspert og ved meget om den britiske kongefamilie.

Han lægger ikke skjul på, at det er en meget usædvanlig situation, Harry og Meghan nu står i.

- Det er en meget markant beslutning og også en historisk beslutning. Det er meget usædvanligt, at man fratager tidligere centrale medlemmer af kongehuset så meget som titel og apanage. Hvorvidt det er dronningens beslutning udelukkende, eller om det er noget Harry og Meghan har været indforstået med, er svært at sige, for meget af det, der bliver skrevet i den britiske presse, bygger på anonyme kilder, men uanset hvad er det en helt usædvanlig beslutning i europæisk historie, siger han til Ekstra Bladet.

Harry og Meghan i forbindelse med deres forlovelse. Foto: Daniel Leal Olivas/Ritzau Scanpix

- Havde du set den komme med den viden, du har om det britiske kongehus?

- Jeg havde regnet med, at der skulle komme en afklaring. Det var helt nødvendigt, at man fik klare linjer omkring, hvad der skulle ske, efter parret var kommet med den her udmelding. En af de ting, der skulle tages stilling til, var naturligvis apanagen, for hvis man får apanage, så forventer befolkningen også, at man arbejder for det, og derfor var de nødt til at finde en løsning.

Ifølge Lars Hovbakke kan det britiske par nu se frem til et helt nyt liv, hvor de skal arbejde for føden.

- Det bliver rigtig svært for dem at balancere i forhold til arbejdsmarkedet, for de vil hele tiden blive viklet ind i diskussioner om, hvorvidt de bare får jobbet, fordi de er Harry og Meghan, og folk vil måske også have betænkeligheder ved at ansætte dem, siger han og fortsætter:

- Det er svært at sige, hvad de vil komme til at lave. De kan få stillinger indenfor det private erhvervsliv, hvor de ikke skal være et ansigt udadtil. Meghan kunne måske også begynde som skuespiller igen. Men de vil afprøve andre muligheder først, tror jeg. Men det kan ikke udelukkes, at hun går tilbage til det, for de skal jo tjene penge på den ene eller anden måde.

- Hvad tænker du om den her udmelding om, at dronningen har givet Meghan og Harry en jernnæve?

- Det er med et lille forbehold, at jeg svarer på det spørgsmål. For vi ved ikke, hvem der har besluttet det i sidste ende. Hvis det er dronningens egen beslutning, er det en meget hård straf. Men det er ikke utænkeligt, at Meghan og Harry selv har været inde over beslutningen. Det er meget bombastisk at sige, at det kun er dronningens beslutning, vurderer kongehuseksperten.

Vil skiftes

Parret vil fremover bo lige så meget i Nordamerika som i Storbritannien, har de tidligere oplyst.

Buckingham Palace, der er den britiske monarks residens i London, ville ikke kommentere, hvem der ender med at betale for Harry og Meghans sikkerhedsfolk, når parret mister sin apanage. Et spørgsmål, som også har ført til intens offentlig debat i de britiske medier.

I det hele taget er der fortsat en del ubesvarede spørgsmål i forbindelse med beslutningen. Det er heller ikke oplyst, hvorvidt parret kan drage økonomisk fordel af det royale brand.

Meghan på krisecenter

Harry og Meghan har blandt andet angivet den britiske presses voldsomme bevågenhed og til tider kritiske tilgang til parret som en af årsagerne til, at de ikke længere ønsker at være en fremtrædende del af kongefamilien.

Som en del af aftalen om tilbagetrækningen skal Harry og Meghan også betale penge tilbage, som er gået til renovering af parrets hjem Frogmore ved Windsor. Det drejer sig om godt 2,4 millioner skatteyderpund, hvilket er over 20 millioner kroner.