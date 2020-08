Har købt hus blandt rige og berømte

Prins Harry og Meghan Markle har investeret i et nyt fælles hjem i Californien

Det er slut med et liv i de engelske royale gemakker for prins Harry, der har valgt at slå sig ned langt væk fra kongerøgelse og familie-fnidder.

Sammen med sin kone, Meghan Markle, og deres lille søn, Archie, har 35-årige Harry købt hus i Californien. Det har en repræsentant for parret netop bekræftet overfor people.com.

'Hertugen og hertuginden af ​​Sussex flyttede ind i deres hjem i juli i år. De har slået sig ned i et privat og stille område, og det håber de vil blive respekteret både af hensyn til deres naboer og for dem som familie, lyder det fra repræsentanten.

Det er nærmere bestemt i Santa Barbara, at Harry og Meghan har valgt at slå rødder.

Santa Barbara ligger godt 160 kilometer nord for Los Angeles, og det er bestemt ikke blandt hvem som helst, det celebre par skal bo.

Harry og Meghan bliver naboer til superstjerner som Oprah Winfrey og modvinds-ramte Ellen DeGeneres.

Harry og Meghan træder tilbage

Tidligere på året meddelte parret, at de ikke længere vil være en fremtræden del af det britiske kongehus.

Parret oplyste på Instagram, at de ville være økonomisk uafhængige, men stadig bakke fuldt op om dronningen.

- Vi vil fortsætte med at ære vores forpligtelser over for dronningen, kongeriget og vores patronater, skrev de.

Beslutningen kom efter 'mange måneders refleksioner og interne diskussioner', fortalte de.

