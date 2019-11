Harry og Meghan dropper kongelig jul

Hertuginde Meghan og Prins Harry dropper i år at fejre julen sammen med den øvrige kongelige familie.

Det bekræfter Buckingham Palace i en udtalelse til en række medier.

Højtiden vil i år blive fejret sammen med Meghans mor Doria Ragland, oplyser Buckingham Palace.

De nybagte forældre har de seneste to år fejret julen med kongefamilien på Sandringham. Nu er turen så kommet til Meghans familie, og det har den aldrende dronning efter sigende stor forståelse for.

I oktober blev det kendt, at Meghan og Harry rykkede seks uger ud af den royale kalender for at få fri fra offentligheden. De har ønsket mere tid sammen som familie. De to har følt sig udsat for et voldsomt pres - ikke mindst fra tabloidpressen.

Meghan har da også i et interview på TV erkendt, at hun har det svært i offentlighedens søgelys.