Harry og Meghan dropper stort brand

Det kommer til at ske her til foråret

Harry og Meghan har ikke længere tænkt sig at bruge deres 'SussexRoyal'-brand fra foråret 2020.

Det skriver BBC.

En talsperson for parret udtaler, at parret grundet lovgivning har aftalt ikke at bruge ordet 'royal', når de skal navngive deres non-profit organisation, Sussex Royal Foundation.

Desuden er en app, der også bærer brandnavnet, blevet fjernet.

Talspersonen siger videre, at parret er 'fokuserede' på planer om at få etableret organisationen i løbet af foråret, hvorfor de har set sig nødsaget til at droppe brandet.

'Hertugen og hertuginden har ikke intentioner om at bruge 'SussexRoyal' på nogen platform efter foråret 2020,' lyder det.

Nyheden kommer, efter det blev annonceret tidligere på ugen, at parret træder tilbage fra deres royale pligter 31. marts.

'SussexRoyal' er blandt andet navnet på parrets Instagram-profil samt deres hjemmeside.

Opdateres...

Harry og Meghan får ny status 31. marts