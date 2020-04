Harry og Meghan sender brev til medier: Vi er færdige med jer

Da prins Harry og hertuginde Meghan i januar chokerede verden og meddelte, at de ville træde tilbage som fremtrædende medlemmer af det britiske kongehus, var en af årsagerne, at parret ønskede at slippe for den voldsomme bevågenhed fra den britiske presse.

Og det forsøger det royale par nu at gøre alvor af.

Efter prins Harry og hertuginde Meghan formelt er trådt tilbage og ifølge flere medier har startet et nyt liv i storbyen Los Angeles i Californien, har de nu besluttet at kappe alle tråde til en række britiske tabloidaviser.

Det skriver flere britiske medier ifølge Reuters.

Konkret har prins Harry og hertuginde Meghan søndag sendt et brev til aviser som The Sun, Daily Mail, Daily Express og Daily Mirror, hvor de erklærer, at de er færdige med at udtale sig til disse aviser og fremover vil have 'nul engagement' med dem.

Ifølge Financial Times betyder det, at tabloidaviserne ikke længere vil modtage opdateringer og fotos fra parret, ligesom avisernes journalister muligvis vil blive forhindret i at dække begivenheder, hvor det royale par deltager.

Årsagen er, at prins Harry og hertuginde Meghan ikke længere vil være ofre for usande clickbait-artikler.

- Hertugen og hertuginden af Sussex har set personer, de kender - og fremmede - få deres liv fuldstændig revet fra hinanden uden nogen grund, andet end at slibrig sladder booster annoncesalget', står der ifølge Reuters i brevet til tabloidmedierne.

Ingen censur

Parret understreger via deres talsperson, at de ikke forsøger at udøve censur.

- Denne politik handler ikke om at undgå kritik. Det handler ikke om at lukke ned for den offentlige samtale eller censurere faktuel journalistik.

- Medier har ret til rapportere og have en mening om parret, hvad end den er god eller dårlig. Men historierne må ikke være baseret på løgne, lyder det.

Der har været massiv opmærksomhed omkring prins Harry og hertuginde Meghan, siden parret blev forlovet i 2017 og året efter blev gift ved et storstilet bryllup.

Men forholdet til pressen blev hurtigt dårligt, og hertuginde Meghan har blandt andet beskyldt flere britiske aviser for at være racistiske og give hende uretfærdig kritik.

Efter parret nu har besluttet at træde tilbage fra det royale liv, er det blevet besluttet, at de sammen med deres 11 måneder gamle søn, Archie, skal frasige sig de royale titler, 'Hans og Hendes Kongelige Højhed'.

De vil dog beholde titlerne hertug og hertuginde af Sussex, og prins Harry forbliver i tronfølgen som nummer seks.