Hemmelig kongelig barnedåb: Her er billederne

Det britiske kongehus går langt for at holde skatteyderne væk fra barnedåb

Send flere penge - men hold jer væk.

Sådan kan dagens britiske, kongelige barnedåb meget nemt tolkes. For mens de millioner af pund, som landets skatteydere sender i retning af kongefamilien, luner godt, var dørene hermetisk lukkede, da Prins Harry og Meghan lørdag fik deres søn Archie døbt.

Både fotografer, journalister og tv var forment adgang til fejringen. Og naturligvis blev ingen udover de særligt inviterede fra overklassen lukket ind.

I stedet fik parret taget et par polerede billeder, som efterfølgende er lagt ud på Instagram.

Her det andet billede som offentligheden får af parret og deres nydøbte søn. Foto: Kongehuset/Ritzau Scanpix

Skjuler gud forældre

Den kolde skulder, som kongefamilien giver deres undersåtter, er da heller ikke blevet særligt positivt modtaget.

Harrys begrundelse for at lukke ned er angiveligt, at han er træt af den store bevågenhed. Hans mors død i august 1997, hvor hun blev forfulgt af aggressive fotografer, har heller ikke hjulpet på iveren for at lukke op.

Det er i øvrigt uvist, hvem der er gud forældre til den lille ny. Deres navne holdes nemlig også hemmeligt.

